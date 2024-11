Il film di The Legend of Zelda ha una data... più o meno

The Legend of Zelda avrà un film live-action ed è già una notizia che facciamo fatica ad assimilare del tutto, ma se non altro sappiamo che uscirà entro la fine del decennio.

Come riporta IGN US, infatti, Nintendo ha dichiarato che il film di The Legend of Zelda arriverà nei cinema prima del 2030.

La notizia arriva da un rapporto finanziario di Nintendo, dove alla voce “Visual Content” si vedono elencati il film di Super Mario del 2023, così come il suo sequel già pianificato per il 2026 e un film su The Legend of Zelda con la data “202X”.

Secondo Shuntaro Furukawa, Presidente di Nintendo, «nel campo dei contenuti visivi, stiamo facendo investimenti diretti e siamo profondamente coinvolti nella pianificazione e nello sviluppo di varie produzioni», confermando così l’impegno del colosso giapponese in questo nuovo ambito.

Questa conferma, pur vaga, fissa al massimo una finestra di cinque anni per il debutto del film. Difficile che ci siano dei rinvii consistenti in questo caso, visto che la data viene fissata sul rapporto finanziario che rimane comuque un documento importante.

Considerato che il sequel del film di Super Mario è previsto per il 2026, gli appassionati Nintendo dvoranno aspettare parecchio prima di poter sapere qualcosa su The Legend of Zelda.

L’adattamento cinematografico sarà un live-action diretto da Wes Ball (The Maze Runner, Kingdom of the Planet of the Apes), regista che di recente è stato interrogato sui suoi videogiochi preferiti della saga (la trovate su Amazon).

Ball, però, non ha risposto in maniera soddisfacente. «Rilassatevi ragazzi. Sono uno di voi», ha detto il regista alla community spiegando il motivo del suo silenzio alla domanda.

C'è da dire che Wes Ball ha detto in altre occasioni di essere un grande giocatore, quindi non ci resta che aspettare di vedere qualche immagine o trailer del film, visto che ci sono già delle idee e addirittura delle idee per un sequel.