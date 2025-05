I numeri di Clair Obscur: Expedition 33 sono impressionanti

Clair Obscur: Expedition 33 è sicuramente il fenomeno videoludico del momento, che ha dimostrato ancora una volta — qualora ce ne fosse bisogno — che c'è ancora un grande mercato disperatamente alla ricerca di giochi di ruolo a turni di alta qualità.

Ma la perla di Sandfall Interactive è riuscita a imporsi quasi a sorpresa, anche contro concorrenti all'apparenza più agguerriti, come ci dimostrano ancora una volta gli ultimi dati ufficiali su Steam.

Già nelle scorse giornate vi avevamo segnalto che Clair Obscur era riuscito a battere tanti altri JRPG, ma i dati della prima settimana di lancio confermano che questo capolavoro non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.

Come ci segnala GamingBolt, nelle scorse 24 ore è stato infatti ottenuto il record di 145.063 utenti collegati contemporaneamente sul gioco su Steam: un traguardo decisamente impressionante, considerando che parliamo di un titolo esclusivamente in single-player, e che lo portano a superare perfino titoli come Metaphor ReFantazio, uno dei candidati al GOTY dello scorso anno.

Secondo gli ultimi dati di Alinea Analytics (via GamesIndustry.biz), le vendite su Steam avrebbero già superato le 785mila copie, portandolo a superare anche i numeri di lancio di Final Fantasy VII Rebirth PC, che sullo store di casa Valve aveva saputo sorprendere in positivo.

Rhys Elliott, responsabile analista di mercato di Alinea Analytics, spiega che questo successo è stato possibile soprattutto per due fattori: un prezzo decisamente più abbordabile rispetto alla maggior parte dei tripla-A e, ovviamente, l'elevata qualità ludica del prodotto.

Un ruolo importante è stato giocato anche dalla combinazione di una veste grafica realistica e meccaniche di combattimento a turni: caratteristiche che oggi fanno immaginare cosa sarebbe successo se Final Fantasy avesse avuto il coraggio di proseguire su questa strada, invece di sostenere che ai giocatori non interessassero più questi titoli.

E non è un caso che adesso i fan stanno chiedendo a Square Enix di cambiare idea, proprio alla luce del successo del titolo di Sandfall Interactive.

Vi ricordo che potete scoprire Clair Obscur Expedition 33 anche senza costi aggiuntivi, a patto di essere iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o PC Game Pass.