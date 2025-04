Clair Obscur ha già battuto anche altri JRPG su Steam

Clair Obscur: Expedition 33 sta vivendo un momento davvero straordinario: il titolo sviluppato da Sandfall Interactive ha raggiunto un picco di 121.422 giocatori contemporanei su Steam domenica 27 aprile, secondo i dati di SteamDB.

Un traguardo impressionante, se consideriamo che nella storia della piattaforma di Valve — che oggi ospita oltre 107.000 giochi — solo 177 titoli hanno superato la soglia dei 100.000 giocatori contemporanei. In percentuale, parliamo di appena lo 0,0016% dei giochi presenti su Steam.

Per mettere in prospettiva il risultato di Clair Obscur (che trovate su Amazon), basta guardare il genere JRPG: nessun gioco di ruolo giapponese ha mai sfondato il muro dei 100.000 giocatori su Steam.

Nemmeno giganti come Final Fantasy XIV (massimo storico di 95.150 giocatori) o Persona 3 Reload (45.002 giocatori) ci sono riusciti.

E non dimentichiamo che Clair Obscur è una nuova IP, sviluppata da un team di circa 500 persone e lanciata simultaneamente su Xbox Game Pass, il che rende ancora più impressionante la sua capacità di emergere in un mercato dominato da colossi e algoritmi spietati.

Inoltre, il successo arriva in un periodo competitivo: il gioco è stato rilasciato nella stessa settimana dell'atteso remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion, eppure è riuscito a ritagliarsi il suo spazio e a imporsi come uno dei lanci più clamorosi del 2025.

Sono sinceramente felice di vedere un progetto come Clair Obscur ottenere il riconoscimento che merita.

In un’industria dove spesso vincono solo i nomi già affermati, vedere una nuova IP, originale e rischiosa, superare risultati mai raggiunti da saghe storiche è una boccata d’aria fresca.

Sandfall Interactive ha dimostrato che coraggio, creatività e cura per il dettaglio possono ancora spostare gli equilibri — e, personalmente, spero che il loro successo ispiri anche altri piccoli studi a credere nei propri sogni, senza temere di osare. Dopotutto, il milione di copie in tre giorni non è cosa da poco.