I Nintendo Direct non sono finiti, a breve potrebbe arrivarne un altro

Non è bastato l'eclettico Nintendo Direct dedicato a Super Mario Bros. Wonder, perché a quanto pare settembre ospiterà un nuovo Direct più "ampio", per così dire.

Giusto qualche giorno fa abbiamo infatti avuto tantissime nuove informazioni sul nuovo titolo di Mario, che sembra davvero un titolo promettente. Se non altro è talmente bello da aver ispirato anche Phil Spencer, che ne è già entusiasta.

In attesa del nuovo Mario in 2D (che potete già ordinare su Amazon) la casa di Kyoto non sembra voler stare con le mani in mano senza altri annunci fino alla fine dell'anno.

L'informazione arriva tramite Gamingbolt, precisamente da un insider molto ben informato, che conferma il rituale "Direct di settembre" a cui Nintendo ci ha sempre abituato.

Da quando sono inizati questi eventi digitali, infatti, praticamente ogni anno abbiamo avuto un Direct molto ampio in questo periodo, dedicato alle uscite della fine dell'anno e dell'inizio del successivo.

NateTheHate, il noto leaker, ha confermato precedenti rumor relativi all'annuncio di un Direct nelle prossime settimane, dicendo che lo vedremo "presto" nonostante abbiamo avuto pochi giorni fa l'evento dedicato a Super Mario Bros. Wonder.

Ovviamente non ci resta che attendere una conferma da parte di Nintendo, ma lo storico degli eventi e il momento attuale della casa giapponese potrebbe dare facilmente ragione alle supposizioni del leaker.

Ci sono effettivamente molte cose di cui si potrebbe parlare e su cui Nintendo dovrebbe fare luce.

A partire da Metroid Prime, sia di un eventuale nuovo remastered che del quarto capitolo scomparso ormai da ben sei anni, periodo nel quale non abbiamo avuto nessun tipo di informazione sul progetto.

C'è anche la questione di Nintendo Switch 2, di cui ormai si parla da un po' di tempo e che potrebbe essere anche nelle mani di qualcuno da qualche settimana.