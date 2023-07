Metroid Prime 2 Remastered e nuovi Zelda sarebbero in arrivo su Switch

Uno dei più grandi successi a sorpresa di questo 2023 videoludico è stato senza dubbio Metroid Prime Remastered, l'edizione restaurata per Switch di uno dei più grandi capolavori dell'era GameCube.

Un capitolo che è diventato fin da subito uno dei giochi più apprezzati dell'anno da critica e pubblico, ma che ha anche confermato nuovamente il ritorno in grande stile della saga, in vista del quarto episodio in sviluppo ormai da troppo tempo (trovate Metroid Prime Remastered su Amazon).

Un successo che avrebbe convinto definitivamente Nintendo a dare il via libera anche al suo sequel: a svelarlo è stato il giornalista Jeff Grubb durante il suo podcast "Last of the Nintendogs", in cui segnala che Metroid Prime 2 Remastered sarebbe già in sviluppo (via GamingBolt).

Ma non sarebbe l'unica IP Nintendo pronta a essere protagonista nei prossimi mesi: Grubb ha infatti segnalato che potrebbero esserci novità anche per la serie The Legend of Zelda, ma che non sarebbero collegate a Tears of the Kingdom.

Inutile sottolineare che i fan sospettano che si stia riferendo a possibili porting di Twilight Princess HD e The Wind Waker HD, tra gli ultimi giochi rimasti "bloccati" su Wii U e spesso protagonisti di indiscrezioni negli scorsi mesi.

Del resto era stato lo stesso Jeff Grubb ad anticiparne l'esistenza e un possibile reveal, anche se poi ammise di essersi sbagliato: questa volta ha deciso di essere più cauto e non svelare alcun nome, ma l'ipotesi resta in piedi ed è indubbiamente suggestiva.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: nel frattempo, come sempre, vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni.

Ricordiamo che Nintendo ha lasciato intendere di non essere affatto interessata a portare i giochi GameCube su Switch Online, preferendo la strada dei porting. L'arrivo di Metroid Prime 2 Remastered, insieme a due dei capitoli più apprezzati di sempre per The Legend of Zelda, sarebbe dunque una mossa in linea con le aspettative.

E per quanto riguarda Metroid Prime 4? Per il momento nessun annuncio definitivo dopo 6 anni, anche se l'apertura di una pagina ufficiale potrebbe suggerire un reveal in arrivo.