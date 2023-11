I migliori prodotti gaming in sconto a meno di 20€ del Black Friday

Anche se le tentazioni delle offerte del Black Friday, presenti su Amazon e in numerosi altri negozi online, possono invogliare all'acquisto di prodotti di alta fascia, è fondamentale tenere presente che l'alta qualità non deve necessariamente pesare eccessivamente sul budget. Per questo motivo, vi invitiamo a consultare la vasta selezione di prodotti che abbiamo raccolto e descritto alla fine di questo articolo. Questi articoli sono stati scelti per la loro capacità di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo senza sacrificare l'eccellenza.

Ciò che distingue questa selezione è che tutti i prodotti proposti sono disponibili a meno di 20€ grazie alle promozioni del Black Friday, valide fino al 27 novembre. È importante però considerare che l'ultima giornata di queste offerte, solitamente dedicata alla tecnologia, potrebbe vedere la fine di molte promozioni anche 24 ore prima della conclusione dell'evento.

Ricordiamo che il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime, ma vi consigliamo comunque di attivare la sottoscrizione al servizio. Così facendo, potrete godere di spedizione gratuita e rapida sui vostri acquisti e accedere a numerosi vantaggi inclusi nel servizio, come Amazon Prime Video, Amazon Prime Reading e Amazon Prime Gaming.

I primi 30 giorni di Amazon Prime sono gratuiti, un'opportunità perfetta per testare il servizio. Al termine del periodo di prova, potrete scegliere di continuare l'abbonamento a soli 49,90€ all'anno. Gli studenti possono invece approfittare di un abbonamento scontato, a metà prezzo rispetto alla tariffa standard, godendo degli stessi servizi e vantaggi, compresi gli sconti Prime.

I migliori prodotti in sconto a meno di 20€ del Black Friday

Death Stranding Director's Cut | 19,90€ (-34%)

Death Stranding: Director's Cut per PS5 è una versione estesa e migliorata del celebre gioco di Hideo Kojima, che offre offre un'esperienza di gioco ottimizzata per la console PlayStation 5, con grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e un supporto audio 3D immersivo. Il gioco espande l'originale Death Stranding, introducendo nuovi contenuti come missioni aggiuntive, aree esplorabili inedite e strumenti aggiornati per il protagonista Sam Porter Bridges. La trama, già densa e avvincente, viene arricchita da questi elementi che approfondiscono l'universo del gioco. Death Stranding: Director's Cut è una vera delizia per i fan del titolo originale e un punto di ingresso intrigante per i nuovi giocatori, offrendo un mix unico di esplorazione, avventura e narrativa in un mondo post-apocalittico.

Dragon Ball Z Kakarot - PS5 | 19,90€ (-33%)

Dragon Ball Z: Kakarot per PS5 è un action RPG che porta i giocatori nel cuore dell'universo di Dragon Ball Z. Il gioco offre un'esperienza immersiva e fedele alla serie originale, permettendo ai giocatori di vivere le storie epiche di Goku e altri personaggi iconici. Con una combinazione di combattimenti emozionanti, esplorazione di ampi mondi e interazioni con i personaggi, Dragon Ball Z: Kakarot offre un tuffo approfondito nella saga di Dragon Ball Z. La versione per PS5 garantisce una grafica ottimizzata e un gameplay fluido, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco. Questo titolo è ideale sia per i fan di lunga data della serie che per i nuovi giocatori, offrendo un modo unico di rivivere le avventure classiche di Goku e compagni con un'immersività senza precedenti.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - PS5 | 19,99€ (-22%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è un tributo nostalgico ai classici videogiochi delle Tartarughe Ninja. Questa collezione racchiude diversi titoli iconici basati sulle avventure delle amate tartarughe mutanti, portando i giocatori in un viaggio nel tempo attraverso varie epoche dei videogiochi. La raccolta include giochi originariamente rilasciati su piattaforme come NES, SNES, Game Boy e Sega Genesis, offrendo una varietà di stili di gioco, dalla classica azione arcade a esperienze più orientate all'avventura. Con grafiche rimasterizzate per adattarsi agli schermi moderni e la possibilità di salvare il gioco in qualsiasi momento, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è una festa di ricordi per i fan di lunga data delle Tartarughe Ninja, nonché un ottimo punto di partenza per i nuovi giocatori curiosi di scoprire questi giochi storici.

Soul Hackers 2 | 14,97€ (-25%)

Soul Hackers 2 è un gioco di ruolo giapponese che unisce elementi moderni e classici del genere JRPG. Ambientato in un mondo futuristico dove la tecnologia e il paranormale si intrecciano. Il titolo segue la storia di due entità spirituali, Ringo e Figue, che incarnano in corpi umani per prevenire una catastrofe imminente. Il gameplay di Soul Hackers 2 si basa su esplorazioni di dungeon, combattimenti a turni e interazioni con una serie di personaggi unici. I giocatori possono utilizzare varie abilità e invocare demoni per combattere al loro fianco, una caratteristica distintiva del franchise di "Shin Megami Tensei" da cui il gioco trae origine. Con una narrazione avvincente, un'estetica visiva accattivante e un sistema di combattimento strategico, Soul Hackers 2 offre un'esperienza di gioco ricca e profonda sia per i fan del genere che per i nuovi giocatori.

HyperX Cloud Stinger Core | 19,99€ (-33%)

Le cuffie HyperX Cloud Stinger Core sono progettate per offrire un'esperienza audio di alta qualità, soprattutto per gli appassionati di gaming. Queste cuffie leggere e confortevoli sono dotate di altoparlanti direzionali da 40 mm che garantiscono un suono chiaro e immersivo, ideale per giochi, musica e film. Il design over-ear assicura un isolamento acustico efficace, mentre il microfono con cancellazione del rumore permette una comunicazione chiara durante il gioco. Inoltre, le Cloud Stinger Core sono caratterizzate da una grande flessibilità, con padiglioni girevoli e un archetto regolabile, rendendole adatte a sessioni di gioco prolungate. Compatibili con diverse piattaforme, tra cui PC, console e dispositivi mobili, rappresentano una scelta versatile e accessibile per i giocatori che cercano cuffie affidabili senza sacrificare la qualità.

Mario + Rabbids - Sparks of Hope | 19,99€ (-21%)

Mario + Rabbids Sparks of Hope è un videogioco che unisce l'iconico mondo di Mario di Nintendo con l'umoristico universo dei Rabbids di Ubisoft. Seguito del popolare Mario + Rabbids Kingdom Battle, questo titolo porta i giocatori in una nuova avventura strategica ricca di azione, humor e sfide tattiche. I giocatori possono assemblare un team di personaggi amati da entrambi i mondi, tra cui Mario, Luigi, la Principessa Peach e i Rabbids, per affrontare nemici e salvare la galassia. Il gioco presenta un gameplay tattico a turni che mescola combattimenti, esplorazione e puzzle. Ogni personaggio ha abilità uniche, che i giocatori possono utilizzare strategicamente per superare le sfide. Con grafica colorata, design dei personaggi fantasiosi e una storia coinvolgente, Mario + Rabbids Sparks of Hope promette di essere un divertente e avvincente titolo per i fan di tutte le età.

Tastiera Trust Gaming GXT 835 Azor | 16,99€ (-6%)

La tastiera Trust Gaming GXT 835 Azor è stata pensata per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni affidabili a un prezzo accessibile. Questa tastiera a membrana presenta un design robusto e una disposizione dei tasti completa, inclusa la sezione numerica. Offre retroilluminazione LED con possibilità di selezionare diversi colori e modelli, aggiungendo un tocco estetico al setup di gioco. I tasti sono progettati per garantire una digitazione confortevole e reattiva, migliorando l'esperienza di gioco e la produttività. Inoltre, la GXT 835 Azor è dotata di funzioni dedicate al gaming, come la modalità gioco che disattiva la funzione dei tasti Windows per evitare interruzioni accidentali durante le sessioni di gioco. Questa tastiera rappresenta una scelta eccellente per i giocatori che cercano un equilibrio tra qualità, funzionalità e prezzo.

