I migliori manga in uscita della settimana! I titoli da non perdere

Nel vasto universo dei manga, ogni lettore cerca quella storia che possa, in qualche modo, risuonare con le proprie esperienze, i propri sogni o le proprie paure. Amazon, con il suo ineguagliabile assortimento di titoli, si propone come il luogo ideale dove ogni desiderio di lettura può trovare soddisfazione. La piattaforma non solo mette a disposizione le opere dei grandi maestri del passato, ma segue anche da vicino le ultime tendenze, offrendo una vetrina costantemente aggiornata sulle pubblicazioni più recenti e sui fenomeni emergenti del panorama fumettistico giapponese.

Questa ricchezza, però, comporta la sfida di orientarsi in un mare così vasto di narrazioni. È qui che entra in gioco la nostra guida: pensata per navigare tra le infinite opzioni disponibili, si propone di essere una bussola per i lettori. Attraverso una selezione ragionata, vogliamo evidenziare quelle serie che hanno segnato il mondo del manga con la loro originalità, forza narrativa e profondità emotiva (tra le quali possiamo annoverare Dragon Ball, che recentemente è salito alla ribalta anche in ambito videoludico con Dragon Ball: Sparking! Zero), ma anche quelle che stanno riscuotendo un successo straordinario nel presente, definendo di fatto le tendenze del momento (come Dungeon Food, di cui è stata lanciata la serie animata su Netflix lo scorso gennaio).

Il nostro articolo vi accompagnerà in un viaggio alla scoperta dei manga più amati e discussi, offrendo uno spaccato sulle serie che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura popolare e su quelle che stanno scrivendo le pagine future di questo settore.

I migliori manga in uscita della settimana

Dragon Ball

Dragon Ball è un manga giapponese scritto e illustrato da Akira Toriyama, che ha debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shōnen Jump nel 1984, segnando l'inizio di una delle saghe più iconiche e influenti nella storia dei fumetti a livello mondiale. La storia segue le avventure di Goku, un ragazzo dotato di una straordinaria forza fisica e di una coda di scimmia, nel suo viaggio alla ricerca delle sette sfere del drago. Questi misteriosi oggetti, una volta riuniti, hanno il potere di evocare il drago Shenron, capace di esaudire qualsiasi desiderio.

L'opera si distingue per la sua abile fusione di humor, azione mozzafiato, momenti di profonda emozione e un costante sottofondo di arti marziali, che ne hanno fatto un punto di riferimento per intere generazioni di lettori e spettatori. Dall'iniziale ricerca delle sfere del drago, la narrazione si espande per abbracciare temi più complessi e universali, come la lotta tra il bene e il male, l'importanza dell'amicizia e della determinazione, il superamento dei propri limiti e la ricerca della propria identità.

Akira Toriyama, con il suo stile grafico inconfondibile e la sua maestria narrativa, ha creato un universo ricco e dettagliato, popolato da personaggi memorabili e carismatici, che crescono e si evolvono insieme al protagonista. Dragon Ball non è solo la storia di Goku e della sua crescita da bambino a difensore dell'universo, ma è anche un viaggio attraverso le sfide della vita, un inno all'amicizia e al coraggio di affrontare l'ignoto.

Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen è un manga giapponese scritto e illustrato da Gege Akutami, che ha fatto il suo debutto nel 2018 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha. Rapidamente salito alla ribalta per la sua trama avvincente e il suo stile grafico dettagliato, Jujutsu Kaisen si è affermato come uno dei manga più popolari e influenti degli ultimi anni, catturando l'attenzione di un vasto pubblico a livello internazionale.

La storia segue Yuji Itadori, un ragazzo dallo straordinario talento fisico che vive una vita relativamente normale fino al giorno in cui si imbatte in un artefatto maledetto, che cambia per sempre il corso della sua esistenza. Dopo aver ingerito il dito maledetto di Ryomen Sukuna, un potentissimo demone, Yuji diventa l'ospite di Sukuna e viene introdotto al mondo occulto dei jujutsu sorcerers, incaricati di proteggere l'umanità dalle maledizioni.

Jujutsu Kaisen esplora temi come il coraggio, l'amicizia e il sacrificio, immergendo i lettori in un mondo oscuro dove maghi e maledizioni combattono in una guerra invisibile per la sopravvivenza dell'umanità. La narrazione è arricchita da combattimenti spettacolari, poteri unici basati sui concetti di energia maledetta e una profonda introspezione psicologica dei personaggi, rendendo ogni capitolo sia emozionante che profondamente umano.

Solo Leveling

Solo Leveling è un manhwa sudcoreano, o fumetto coreano, scritto da Chugong e illustrato da Dubu (Jang Sung-rak). Originariamente iniziato come un romanzo web nel 2016 su KakaoPage, è stato poi adattato in un manhwa webtoon che ha rapidamente catturato l'attenzione e l'ammirazione di un vasto pubblico internazionale, diventando uno dei manhwa più popolari e seguiti al mondo.

La storia è ambientata in un mondo contemporaneo dove portali misteriosi, conosciuti come "gate", si aprono improvvisamente, collegando il mondo umano a un regno di mostri feroci e terrificanti. Alcuni individui, denominati "cacciatori", acquisiscono poteri magici per combattere queste creature. Tra di loro, Sung Jin-Woo, il protagonista, è inizialmente uno dei cacciatori più deboli dell'umanità. Tuttavia, dopo un'esperienza di morte vicina in un dungeon particolarmente pericoloso, ottiene un'abilità unica che gli permette di "livellarsi" da solo, senza limiti, trasformandosi gradualmente da "il più debole" a "il più forte" cacciatore di livello S.

Solo Leveling si distingue per il suo intenso sviluppo del personaggio, la trama avvincente e i suoi spettacolari artwork. Il viaggio di Jin-Woo è intriso di sfide, battaglie emozionanti e la costante ricerca di superare i propri limiti. Mentre prosegue nel suo percorso per diventare più forte, svela misteri più profondi riguardanti l'origine dei gate e il suo destino come "player" in questo pericoloso mondo.

Mashle: Magic and Muscles

Mashle: Magic and Muscles è un manga giapponese scritto e illustrato da Hajime Kōmoto, che ha fatto il suo debutto nel 2020 sulle pagine della rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha. Ambientato in un mondo dove la magia è tutto e determina la struttura sociale e il potere, Mashle racconta la storia di Mash Burnedead, un giovane eccezionalmente forte ma completamente privo di poteri magici in una società dove questi ultimi sono essenziali.

Mash vive in pace nella foresta con il suo padre adottivo fino a quando la sua esistenza pacifica viene interrotta dalle forze dell'ordine che lo scoprono privo di magia. Per proteggere se stesso e suo padre, Mash si iscrive alla Easton Magic Academy, con l'obiettivo di diventare il Divine Visionary, un titolo assegnato al mago più forte, per garantirsi una vita tranquilla. Tuttavia, per raggiungere il suo obiettivo, deve affrontare sfide e rivali in un mondo che valuta la magia sopra ogni cosa, utilizzando la sua unica abilità: una forza fisica sovrumana.

Il manga si distingue per il suo umorismo unico, parodiando spesso i cliché del genere fantasy e shōnen, e per le sue battaglie emozionanti che combinano azione e commedia in parti uguali. Mashle è una storia che esplora temi come l'amicizia, la determinazione e il superamento delle proprie limitazioni, tutto mentre sfida le convenzioni del suo mondo con un protagonista che si affida esclusivamente alla forza bruta e all'ingegno piuttosto che alla magia.

One Piece

One Piece è un manga epico scritto e illustrato da Eiichiro Oda, serializzato per la prima volta nel 1997 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha. Si tratta di uno dei manga più lunghi e amati al mondo, celebrato per la sua trama avvincente, personaggi profondamente caratterizzati, e un universo narrativo vasto e dettagliato.

La storia segue le avventure di Monkey D. Luffy, un ragazzo dal corpo elastico grazie ai poteri del frutto del diavolo Gomu Gomu, e della sua ciurma di pirati, conosciuti come i "Cappelli di Paglia". Luffy esplora il Grand Line, un mare pericoloso e misterioso, con l'obiettivo di trovare il leggendario One Piece, il più grande tesoro del mondo lasciato dal precedente re dei pirati Gol D. Roger, e diventare così il nuovo re dei pirati.

One Piece è conosciuto per la sua abilità nel mescolare humor, azione, e momenti emotivamente intensi, mantenendo una narrazione coerente e coinvolgente che si sviluppa e si approfondisce con il passare del tempo. Oda crea un mondo ricco di isole uniche, culture diverse, e poteri soprannaturali, offrendo una critica sociale e riflessioni su temi come la giustizia, la libertà, l'amicizia, e il sogno.

I personaggi di One Piece sono al centro del suo successo: ciascun membro della ciurma dei Cappelli di Paglia ha una storia personale toccante, obiettivi unici e una crescita caratteriale che li rende memorabili e amati dai fan. Le loro interazioni e legami rafforzano i temi dell'importanza dell'amicizia e della fiducia reciproca.

Chainsaw Man

Chainsaw Man è un manga giapponese scritto e illustrato da Tatsuki Fujimoto, che ha debuttato nel 2018 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha. La serie si distingue per la sua combinazione unica di horror, azione, e momenti di commedia, insieme a una narrazione profondamente emotiva e personaggi complessi e ben sviluppati, rendendola rapidamente una delle opere più popolari e innovative del suo genere.

La trama segue le vicende di Denji, un giovane povero e disilluso, che lavora come cacciatore di demoni per ripagare i debiti ereditati dal padre. La sua vita cambia drasticamente quando si fonde con il suo demone da compagnia, Pochita, diventando Chainsaw Man, un essere unico capace di trasformare parti del suo corpo in motoseghe. Reclutato dalla Divisione Caccia ai Demoni del governo, Denji inizia a sognare una vita migliore, desiderando semplici piaceri umani che gli sono sempre stati negati. Tuttavia, si trova presto intrappolato in una rete di intrighi, potere e tradimenti, mentre affronta demoni sempre più potenti e scopre oscuri segreti riguardanti il mondo in cui vive.

Chainsaw Man esplora temi come il desiderio, la perdita, l'amore e l'umanità, spesso sfidando le convenzioni tradizionali del manga shōnen. Fujimoto presenta una storia cruda e violenta, ma anche sorprendentemente toccante, con colpi di scena imprevedibili e una profonda introspezione dei personaggi. La serie è nota per il suo stile artistico distintivo, che varia dalla brutale semplicità delle scene d'azione a dettagliati paesaggi urbani e emotive espressioni facciali, catturando efficacemente l'essenza grezza e caotica del racconto.

Blue Lock

Blue Lock è una serie manga giapponese scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yusuke Nomura. La serie è stata serializzata per la prima volta su Weekly Shōnen Magazine di Kodansha nel 2018, e da allora è stata raccolta in numerosi volumi tankōbon. Blue Lock si distingue per il suo approccio innovativo al genere sportivo, in particolare il calcio, mescolando elementi di competizione intensa e sviluppo psicologico dei personaggi.

La trama di Blue Lock inizia con l'eliminazione del Giappone dalla Coppa del Mondo FIFA del 2018, evento che spinge la Japan Football Association a lanciare un programma radicale per produrre il miglior attaccante del mondo e garantire la vittoria nella prossima edizione del torneo. Questo programma, denominato "Blue Lock", è una struttura simile a una prigione in cui 300 giovani attaccanti provenienti da tutto il Giappone competono l'uno contro l'altro per ottenere il titolo di "egoista supremo" e diventare l'attaccante titolare della nazionale giapponese.

Il protagonista della serie è Yoichi Isagi, un attaccante liceale che, nonostante il suo talento, ha fallito nel momento cruciale del suo percorso calcistico per aver scelto di passare il pallone invece di segnare. Entrato nel programma Blue Lock, Isagi deve affrontare sfide intense e rivali agguerriti, sviluppando le sue capacità e la sua mentalità per emergere come il miglior attaccante. La serie esplora temi di ambizione, individualismo e la natura spietata della competizione sportiva.

Blue Lock si distingue per la sua rappresentazione cruda e realistica delle pressioni e delle aspettative che gravano sugli atleti, combinata con un’azione dinamica e un’illustrazione dettagliata e coinvolgente. La serie ha ricevuto ampi consensi per la sua originalità e la profondità dei personaggi, vincendo anche il 45° Kodansha Manga Award nella categoria shōnen nel 2021​.

Spy x Family

Spy X Family (conosciuto anche come "SPY×FAMILY") è una serie manga giapponese scritta e illustrata da Tatsuya Endo. La serie ha debuttato il 25 marzo 2019 su Shōnen Jump+ e si distingue per la sua combinazione unica di generi: azione, commedia e spionaggio.

La trama segue le avventure di un agente segreto, noto con il nome in codice "Twilight", che riceve una missione particolarmente impegnativa: infiltrarsi in una prestigiosa scuola per avvicinarsi a un importante politico. Per portare a termine questa missione, Twilight deve creare una famiglia fittizia, adottando una bambina e sposando una donna sconosciuta. Quello che Twilight non sa è che la bambina, Anya, è una telepate e la sua finta moglie, Yor, è una spietata assassina. Questo contesto dà vita a una serie di situazioni comiche e avventurose, mentre i tre personaggi cercano di mantenere segrete le loro vere identità l'uno dall'altro e dal mondo esterno.

Spy X Family si distingue per il suo tono leggero e umoristico, nonostante il tema dello spionaggio che normalmente richiede una certa dose di violenza. Endo riesce a bilanciare abilmente momenti di alta tensione con situazioni comiche, grazie anche alle abilità telepatiche di Anya, che spesso danno luogo a fraintendimenti esilaranti. La serie è apprezzata per la sua capacità di attirare un vasto pubblico di tutte le età, grazie alla sua narrazione avvincente e ai personaggi ben delineati​.

Demon Slayer

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga giapponese scritto e illustrato da Koyoharu Gotouge, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha dal 2016 al 2020. La serie ha rapidamente guadagnato popolarità per la sua narrazione emozionante, i disegni dettagliati e la profondità dei suoi personaggi, diventando uno dei manga più amati e acclamati del suo tempo.

La storia si svolge in Giappone durante il periodo Taisho e segue le vicende di Tanjiro Kamado, un giovane ragazzo che diventa un cacciatore di demoni dopo che la sua famiglia viene brutalmente massacrata da demoni e sua sorella Nezuko si trasforma in uno di essi. Nonostante la sua nuova natura demoniaca, Nezuko conserva tracce di umanità e coscienza, spingendo Tanjiro a cercare una cura per lei e a vendicare la sua famiglia.

Il viaggio di Tanjiro lo porta ad affrontare numerosi demoni e a unirsi ad altri cacciatori, ognuno con le proprie uniche abilità e tecniche di combattimento, derivanti dall'uso del "Respiro" che conferisce poteri sovrannaturali. La serie è celebre per le sue intense scene di battaglia, la profonda esplorazione dei temi della perdita, del dolore, della determinazione e del legame familiare, nonché per la sua capacità di sviluppare sia i personaggi eroici che quelli antagonisti in maniera complessa e sfumata.

Demon Slayer si distingue anche per il suo stile artistico, che mescola elementi tradizionali giapponesi con un design moderno, creando un'atmosfera unica che cattura l'essenza dell'epoca storica in cui è ambientata la storia, arricchendola di folklore e mitologia giapponese. Le tecniche di combattimento dei personaggi, basate sui diversi "Respiri", sono rappresentate con vivaci illustrazioni che enfatizzano la dinamicità e la potenza delle loro mosse.

Yorha: assalto a Pearl Harbor. Una storia di NieR:automata

YoRHa: assalto a Pearl Harbor – Una storia di NieR:automata è un manga ambientato nell'universo di NieR:Automata, il celebre RPG post-apocalittico premiato per la sua narrativa e il gameplay innovativo. Questa serie manga, arricchita dalle illustrazioni di Megumu Soramichi e basata sullo spettacolo teatrale YoRHa, esplora eventi antecedenti quelli del gioco, offrendo ai fan una prospettiva più ampia e dettagliata su questo universo complesso e affascinante.

La trama si concentra su un gruppo di unità YoRHa, androidi d'élite creati dall'umanità per combattere contro le forme di vita meccaniche che hanno invaso la Terra. Dopo che gli ultimi resti dell'umanità sono fuggiti sulla Luna per sfuggire all'assalto dei nemici, queste unità YoRHa vengono inviate in una missione disperata per riconquistare il pianeta, iniziando con un'audace discesa su Pearl Harbor. Le vicende narrate offrono uno sguardo intimo sulle esperienze e sui sacrifici di queste unità androide, mettendo in luce la loro lotta per portare avanti la missione affidata loro nonostante le avversità insormontabili.

Crazy diamond's demonic heartbreak. Le bizzarre avventure di Jojo

Crazy Diamond's Demonic Heartbreak è uno spin-off del famoso manga "Le bizzarre avventure di Jojo", scritto da Kouhei Kadono e illustrato da Tasuku Karasuma. La storia è ambientata dopo gli eventi di "Diamond is Unbreakable" e vede come protagonisti Josuke Higashikata e Hol Horse. Josuke, con il suo Stand "Crazy Diamond", e Hol Horse, con il suo Stand "Emperor", si trovano a Morioh per affrontare una nuova minaccia legata al passato dei portatori di Stand.

La trama si sviluppa attraverso una serie di battaglie e incontri con nuovi e vecchi nemici, mentre i protagonisti cercano di svelare il mistero che incombe sulla città. Il manga mantiene lo stile visivo caratteristico della serie originale, arricchito dall'interpretazione dinamica di Karasuma. Le tematiche principali includono la redenzione, la rivalità e il valore dell'amicizia e della lealtà, offrendo un tributo ai fan della serie e nuovi sviluppi narrativi.

Crazy Diamond's Demonic Heartbreak rappresenta un'importante aggiunta all'universo di Jojo, riuscendo a bilanciare rispetto per le radici della serie con innovazioni che catturano l'interesse dei lettori. La collaborazione tra Kadono e Karasuma risulta in un prodotto che rivitalizza l'energia e l'originalità della saga, rendendolo interessante sia per i nuovi lettori che per i fan di lunga data.

My Hero Academia

My Hero Academia (conosciuto anche come "Boku no Hero Academia") è una serie giapponese scritta e illustrata da Kōhei Horikoshi. La serie ha debuttato nel 2014 ed è stata serializzata nella rivista Weekly Shōnen Jump. La storia è ambientata in un mondo dove circa l'80% della popolazione ha sviluppato superpoteri chiamati "Quirk". Questi Quirk variano ampiamente e possono essere ereditati, dando origine a una società dove eroi e criminali con superpoteri sono all'ordine del giorno.

La trama segue le avventure di Izuku Midoriya, un ragazzo nato senza Quirk che sogna di diventare un grande eroe. Nonostante le difficoltà iniziali, Midoriya viene scelto dal più grande eroe del mondo, All Might, che gli trasferisce il suo potere, "One For All". Grazie a questo dono, Midoriya riesce a iscriversi alla prestigiosa U.A. High School, una scuola per futuri eroi, dove inizia il suo percorso per diventare un Pro Hero.

La serie si distingue per la sua fusione di generi: azione, avventura, e dramma scolastico, il tutto condito da un forte senso di comunità e crescita personale. I personaggi, sia principali che secondari, sono ben sviluppati, ognuno con motivazioni e storie uniche che arricchiscono la trama principale.

