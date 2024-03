Helldivers 2 si aggiorna: prima dei mech arrivano nuove armi ed equipaggiamento

Helldivers 2 si aggiorna come promesso e, prima dei mech, arriveranno nuove armi ed equipaggiamento per i soldati della Super Terra che saranno disponibili dal 14 marzo prossimo.

Il successo dello shooter è tale che gli sviluppatori hanno dovuto subito lavorare dapprima per sistemare i problemi del gioco, ma anche per migliorare i contenuti successivi per rendere giustizia alla fiducia data dai giocatori.

Advertisement

Come annunciato dal PlayStation Blog, infatti, Helldivers 2 si prepara a lanciare il Titolo di Guerra Avanguardia, con il quale i giocatori saranno in grado di sbloccare nuove armi e nuovo equipaggiamento per affrontare le minacce galattiche.

«I cervelloni del reparto Ricerca e sviluppo della Super Terra hanno delle interessanti armature sperimentali pronte a essere collaudate sul campo», racconta il team di sviluppo nell'introdurre il pretesto narrativo che il Dungeon Master di Helldivers 2 ha costruito per inserire questi contenuti.

Ci saranno sei nuove armi disponibili, con vari effetti che finora non erano stati inseriti all'interno delle bocche da fuoco già presenti all'interno di Helldivers 2.

Oltre agli effetti elettrici su fucili di vario tipo e pistole, ci sarà una speciale pistola laser che potrà essere equipaggiata come arma secondaria, per un tipo di danno versatile da utilizzare nelle occasioni più disperate.

È interessante anche l'inserimento delle armi stordenti, che daranno ai giocatori nuove possibilità strategiche utili soprattutto ai livelli di difficoltà più alti.

Questo nuovo titolo di guerra è di tipo premium, quindi sarà sbloccabile solamente con super-crediti (ovvero la valuta premium del gioco), che tuttavia può essere collezionata anche solamente giocando con un po' di pazienza.

Prima dei mech giocabili, quindi, Helldivers 2 vi darà la possibilità di mettere le mani su altre armi in grado di portare avanti le democratiche operazioni galattiche.

Se volete entrare a far parte delle forze democratiche della Super Terra, sappiate che trovate Helldivers 2 al miglior prezzo su Amazon in tutte le sue versioni.