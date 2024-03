Helldivers 2 riceve condizioni planetarie letali nella nuova patch

È stata pubblicata una nuova patch per Helldivers 2, che aggiunge nuove e pericolose condizioni planetarie per rovinare le vostre battaglie su mondi lontani.

Del resto sia l'edizione PS5 (che trovate su Amazon) che quella PC stanno ricevendo spesso e volentieri aggiornamenti piuttosto corposi.

Basti pensare che a breve arriveranno i mech, i quali promettono di essere un'aggiunta realmente gradita.

Secondo lo sviluppatore Arrowhead (via GameSpot), i giocatori possono aspettarsi "ulteriori sfide ambientali" quando si schierano sulla superficie, tra cui piogge di meteoriti, tornado infuocati e altro ancora.

L'altro grande cambiamento che attende i giocatori all'avvio di Helldivers 2 dopo la patch è un ribilanciamento completo del gioco.

Alcuni di questi cambiamenti sono minimi, altri decisamente importanti, come le missioni Eradicate che richiedono un maggior numero di uccisioni e di nemici, raddoppiando all'incirca la durata di questa modalità.

Per quanto riguarda le armi, Arrowhead ha modificato l'efficacia dello zaino Breaker, Railgun e Shield Generator, in quanto questa combinazione di equipaggiamenti ha messo in ombra le altre opzioni in Helldivers 2.

Il Breaker ha ora una capacità del caricatore ridotta e un rinculo maggiore, mentre il Railgun infligge meno danni ai nemici resistenti.

La buona notizia è che i lanciafiamme infliggeranno il 50% di danni in più al secondo e che il fucile Punisher avrà una maggiore capacità del caricatore, una maggiore forza di contrasto e un leggero aumento dei danni.

Anche il cannone laser è stato migliorato: ora infligge danni maggiori contro le parti resistenti del nemico e ha aumentato le statistiche di penetrazione dell'armatura.

Per quanto riguarda le correzioni, Arrowhead afferma che le valutazioni dell'armatura dovrebbero ora funzionare come previsto e ridurranno i danni in modo corretto, mentre stare accanto a un ICBM durante il lancio vi renderà più bruciacchiati di un marshmallow da campo.

Restando in tema, Arrowhead ha smentito ufficialmente alcune voci di corridoio, sottolineando che non è affatto vero che lo studio è stato acquisito da PlayStation.