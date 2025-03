I giochi Xbox stanno salvando le giornate dei fan PlayStation

I giocatori PS5 stanno amando le esclusive Xbox perché, ancora una volta, stanno dominando le classifiche di PlayStation Store relativi ai preordini.

Come successo per Forza Horizon 5, ora Indiana Jones e l'Antico Cerchio è schizzato in cima alla classifica dei giochi più desiderati dalla community dei giocatori PS5.

Come potete vedere dalla pagina dedicata dello store, l'avventura videoludica dell'archeologo più famoso di sempre è in cima alla lista dei giochi più venduti con ben due posizioni.

Esattamente come accaduto con il citato racing game di Xbox, Indiana Jones e l'Antico Cerchio è in cima con entrambe le edizioni e la più venduta è la più costosa, ovvero la Premium Edition da €99.99 che permette di giocare in anticipo e fornisce i soliti bonus estetici.

L'annuncio della data ufficiale di lancio della versione PS5 del titolo Bethesda e MachineGames ha fatto effetto, quindi, portando i fan di PlayStation ad acquistare in massa la ex-esclusiva console di Xbox.

Ma la cosa ancora più interessante da notare, in questo caso, è che il resto della classifica è comunque piena di titoli provenienti dalle scuderie Xbox.

Proprio Forza Horizon 5 rimane ancorato tra i primi posti, con le due edizioni ancora al quarto e quinto posto, separate da Indiana Jones solamente per l'incursione di Death Stranding 2. Il nuovo reveal del titolo di Kojima Productions ha devastanto la comunicazione internazionale, ed è ovvio che essendo così atteso sia schizzato rapidamente in cima alle classifiche.

Ma non è finita qui, perché dal mondo Xbox arriva anche DOOM: The Dark Ages, che si è fatto spazio tra le scelte dei giocatori PlayStation. Non è mai stato un'esclusiva totale Xbox, ma di fatto con l'acquisizione Bethesda è un gioco a marchio Xbox, un'altro di quelli che fornirà tante ore di gioco alla community PS5.

Nel Regno Unito la situazione è simile, con Forza Horizon 5 che supera persino Death Stranding 2. Mentre in Giappone entrambi i titoli Microsoft figurano comunque tra i primi dieci giochi più prenotati.

Ciò che emerge da questa classifica è che la domanda per questi titoli è altissima e che l’arrivo delle ex-esclusive Xbox su PlayStation possa rivelarsi una mossa estremamente redditizia per Microsoft. Nonché l'ennesima conferma della bontà della strategia multipiattaforma adottata da un po' di tempo.