Che fine ha fatto il Sam "vecchio" di Death Stranding 2?

Death Stranding 2 è tornato a far parlare di sé, ultimamente, con un nuovo trailer che ci ha fornito la data di uscita del titolo e dato il via ai preordini, ma non per questo abbiamo avuto tutte le risposte da Hideo Kojima.

Per esempio, che fine ha fatto il Sam in versione anziana che abbiamo visto nel primo trailer del sequel di Death Stranding?

Quando il titolo era stato svelato ai The Game Awards 2022, molti avevano ipotizzato che la storia avrebbe avuto un salto temporale significativo, dato che Fragile sembrava avere la stessa età mentre Sam appariva decisamente più anziano.

Negli ultimi trailer, fra cui il più recente che ci ha portato forse ad anticipare anche degli altri giochi prodotti con lo stesso engine, questa versione di Sam non è stata più mostrata.

Questo ha portato ovviamente ad altre domande su chi (o "cosa"?) sia quel Sam con i capelli bianchi mostrato solo una volta. Siamo abituati alle stranezze di Hideo Kojima e sappiamo che ci sarà una spiegazione più o meno plausibile alla fine, ma i fan si sono già scatenati (tramite The Gamer).

Sul subreddit dedicato al gioco, i fan hanno iniziato a proporre teorie per spiegare il cambiamento.

Tra le più convincenti c’è quella per cui Sam non abbia "repatriato" per un lungo periodo. Nel mondo di Death Stranding, la repatriation è un processo che permette a determinate persone di tornare alla vita dopo la morte, come una sorta di rinascita. Questo potrebbe spiegare perché Sam sembrava più vecchio nel primo trailer: se non aveva repatriato da tempo, il suo corpo potrebbe aver subito gli effetti dell’invecchiamento, per poi tornare più giovane una volta avvenuta la rinascita.

Altre teorie suggeriscono che il protagonista possa aver subito gli effetti del timefall, la pioggia acceleratrice del tempo, oppure che fosse semplicemente provato dallo stress della sua missione.

E poi c’è chi, con un tocco di ironia, ipotizza che Sam sia invecchiato nel tentativo di comprendere la trama intricata del gioco. Mi trova abbastanza concorde.

Sarà solo Hideo Kojima, con l'uscita di Death Stranding 2, a darci la risposta che cerchiamo. Nel frattempo possiamo cercare di interpretare i tanti altri segreti.