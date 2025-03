Indiana Jones ha una data su PS5, ufficiale

Dopo mesi di attesa, i possessori della console Sony potranno finalmente indossare il leggendario cappello e impugnare la frusta del celebre archeologo creato da George Lucas.

Bethesda e MachineGames hanno ufficializzato la data di uscita di Indiana Jones e L'Antico Cerchio per PS5: il 17 aprile prossimo.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che vede protagonisti i doppiatori Troy Baker e Nolan North mentre aprono una scatola che emana una misteriosa luce blu, chiaro riferimento al colore distintivo di PlayStation.

Il gioco, già disponibile su Xbox (che trovate su Amazon) e PC dallo scorso dicembre, ha conquistato pubblico e critica, confermandosi come una delle produzioni più riuscite ispirate al celebre personaggio.

I giocatori che preordineranno il titolo riceveranno il pacchetto Last Crusade, comprensivo dell'outfit Traveling Suit per Indiana Jones e della frusta Lion Tamer.

Per i fan più accaniti, Bethesda ha previsto anche l'edizione Premium, che include un artbook digitale e l'outfit di Temple of Doom, disponibile sia in formato digitale che fisico.

Questa versione garantisce inoltre fino a due giorni di accesso anticipato e il futuro DLC narrativo The Order of the Giants.

Per i veri collezionisti è disponibile il Collector's Bundle, che oltre all'edizione Premium comprende una steelbook, un diario d'avventura, una replica dell'Allmaker e un globo con uno scomparto segreto - proprio come si addice a un'avventura alla Indiana Jones.

Questi elementi esclusivi permettono ai fan di immergersi completamente nell'atmosfera del gioco anche al di fuori dell'esperienza digitale.

L'arrivo di Indiana Jones su PlayStation 5 potrebbe non essere l'unico titolo Bethesda a varcare i confini dell'ecosistema Microsoft. Recentemente, sul sito del Bethesda Creation Kit per Starfield è apparso il logo PlayStation, suggerendo che anche l'epopea spaziale potrebbe presto essere disponibile sulla console Sony.

Insomma, molto presto i giocatori PlayStation potranno godere anch'essi dell'ultima avventura di Indy (che abbiamo recensito qui).