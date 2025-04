I giochi Nintendo Switch 2 Edition non saranno davvero esclusivi

Nintendo sta facendo di tutto per rendere più confuso del previsto il lancio di Switch 2, e ora ci si mettono anche i giochi lanciati in versione dedicata per la nuova console. Solo che non sarà esattamente così "dedicata".

Mi riferisco ai giochi Nintendo Switch 2 Edition come Kirby e la Terra Perduta, tra i tanti, che avranno delle versioni dedicate con tanto di edizione fisica ad hoc.

Molti di questi avranno anche delle feature apposite, come per i due The Legend of Zelda usciti in origine su Nintendo Switch che saranno potenziati e avranno il supporto di un'app companion, per esempio.

Tuttavia, come riporta VGC, sembra che i giochi Nintendo Switch 2 Edition saranno compatibili anche con Nintendo Switch.

Lo ha rivelato una recente dichiarazione dell'editore Marvelous, all'interno delle FAQ ufficiali relative a Rune Factory: Guardians of Azuma, in cui viene chiarito che le nuove cartucce per Switch 2 sono progettate per funzionare perfettamente anche sull'hardware originale.

«La Nintendo Switch 2 Edition include, in versione completa, sia il gioco per Nintendo Switch originale che il pacchetto di aggiornamento», specifica Marvelous nel documento ufficiale.

Questo apre scenari molto interessanti, e sarà utile capire appena possibile come funzioneranno davvero queste cartucce per avere il pieno quadro sulla retrocompatibilità.

Ad esempio sappiamo che la versione Switch 2 di Split Fiction, l'ultimo titolo di Josef Fares, funzionerà anche sulla generazione precedente di Nintendo.

Una cosa ben più importante sarà capire come funzionerà invece il sistema di salvataggi in cloud, che in questi giorni ha fatto discutere. Dopo le prime segnalazioni derivanti proprio da videogiochi Switch 2 Edition, sembra che addirittura Donkey Kong Bananza non supporti questa funzionalità che è uno dei motivi per cui ci si abbona a Nintendo Switch Online.

E rimanendo in tema di comunicazioni poco trasparenti, nelle ultime ore si è acceso anche un fortissimo punto interrogativo sul VRR: a quanto pare potrebbe non essere supportato sulle TV.