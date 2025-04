Split Fiction alla fine sarà "giocabile" anche su Switch 1

Il GameShare è una delle nuove feature più interessanti che Nintendo introdurrà su Switch 2: in maniera simile a quanto accadeva con il Download Play, per chi se lo ricorda da DS e 3DS, permetterà a chi possiede una console Switch o Switch 2 di partecipare a partite multiplayer utilizzando una sola cartuccia di gioco per più console.

Nintendo aveva però sottolineato che i giochi esclusivi su Switch 2 non sarebbero stati compatibili con le prime console: un limite comprensibile, dato che non tutti i giochi saranno retrocompatibili.

Eppure, EA e Hazelight Studios a quanto pare sono riusciti a trovare un modo per superare anche questa limitazione, annunciando che Split Fiction potrà essere giocato anche su Switch 1 grazie proprio al GameShare.

La nuova avventura cooperativa (che trovate per PS5 su Amazon) uscirà esclusivamente su Switch 2, ma tramite questa funzionalità permetterà anche a chi possiede ancora le console originali di giocare in cooperativa.

Come segnalato da NintendoSoup, questa novità è stata annunciata direttamente da EA sulla pagina ufficiale dedicata alla versione Switch 2 di Split Fiction, che trovate al seguente indirizzo.

Una novità decisamente curiosa, che di fatto sembra smentire le precedenti comunicazioni di Nintendo: gli sviluppatori non hanno spiegato come siano riusciti a renderlo compatibile con Switch 1, ma è plausibile immaginare che verranno implementati stratagemmi per non far processare davvero il gioco sulla console.

La mia personale ipotesi è che l'immagine del gioco venga trasmessa tramite il collegamento wireless, un po' come le funzionalità da Gioco Remoto presenti su altre piattaforme: del resto, in Split Fiction le immagini non cambieranno in base ai giocatori, dato che il titolo è costantemente in split-screen o con visuali uniche.

Ovviamente attendiamo eventuali spiegazioni ufficiali riguardanti questa curiosa compatibilità cross-gen, ma se avete un amico che intende acquistare sia Switch 2 che una copia del gioco, dovreste riuscire a godervi questo capolavoro senza alcun esborso economico. A patto di mettervi d'accordo per gameplay cooperativi in presenza, ovviamente.

Ricordiamo che Split Fiction sarà disponibile su Switch 2 a partire dal 5 giugno 2025, ovvero dal lancio della console: questo capolavoro si è già rivelato uno dei più grandi successi di questo 2025, riuscendo addirittura a battere ben 3 Guinnes World Record.