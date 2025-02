I giochi gratis di Nintendo Switch Online arrivano su Switch 2: «Forniremo servizi completi»

Con l'annuncio di Switch 2, Nintendo ha voluto mettere in chiaro un dettaglio fondamentale: le nuove console manterranno la continuità delle prime Switch con ogni mezzo necessario.

Il primo trailer si è infatti concluso confermando che l'intero catalogo — con alcune piccole eccezioni da chiarire e probabilmente legate a titoli con accessori esterni particolari — sarà retrocompatibile su Switch 2: questo non include solo i videogiochi, ma anche i servizi aggiuntivi.

Come segnalato da Nintendo Life, il presidente Shuntaro Furukawa ha infatti confermato nel corso dell'ultimo Q&A con gli azionisti, che potete leggere integralmente al seguente indirizzo, che Nintendo Switch Online verrà mantenuto anche su Switch 2, rendendo disponibili tutti i relativi vantaggi del servizio in abbonamento.

«Nintendo Switch Online continuerà a essere disponibile su Nintendo Switch 2. Continueremo a fornire servizi completi per permettere ai consumatori che compreranno il nostro hardware di godersi la loro esperienza».

Ricordiamo che il servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) offre non solo la possibilità di effettuare partite online, ma propone anche numerosi vantaggi esclusivi, come l'accesso gratuito ad alcuni DLC selezionati e un catalogo in costante aumento di grandi classici dalle console del passato.

Al momento Nintendo non ha chiarito se gli utenti su Switch 2 avranno accesso ad ulteriori bonus o vantaggi esclusivi, ma pare che tutti i servizi di Switch Online saranno garantiti anche sulle nuove console senza alcuna esclusione.

Nel corso dello stesso Q&A, Shuntaro Furukawa ha anche commentato positivamente i numeri del servizio in abbonamento, pur sottolineando che il numero di utenti è ormai «stabile» intorno ai 34 milioni di giocatori, con oscillazioni non particolarmente rilevanti.

Risultati che soddisfano la grande N, che adesso cercherà di mantenere stabile questi numeri anche in vista di Switch 2.

Ricordiamo che scopriremo tutti i dettagli più importanti di Nintendo Switch 2 in un Direct dedicato, che si svolgerà il 2 aprile alle ore 15 italiane: chissà se ci saranno novità legate anche a Switch Online, che intanto si prepara ad aggiungere un altro grande classico.