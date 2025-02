Nintendo Switch Online, annunciato il primo gioco gratis di febbraio 2025

Nintendo Switch Online ha svelato ufficialmente il primo gioco gratis di febbraio 2025 che i fan potranno riscoprire, come parte del catalogo Game Boy Advance.

Dal 14 febbraio 2025 sarà infatti ufficialmente disponibile Wario Land 4, la quarta avventura che vede protagonista l'avaro protagonista a caccia di tesori in una gigantesca piramide nascosta nella giungla.

Nel quarto capitolo della saga platform, Wario sarà in grado di effettuare fin da subito tutte le sue mosse più iconiche senza bisogno di power-up, ma saranno comunque disponibili trasformazioni in grado di dargli una grossa mano, come il vampiro o addirittura lo zombie.

In attesa che venga rilasciato ufficialmente sul servizio in abbonamento, potete riscoprire il gameplay di questo grande classico nel trailer ufficiale, che vi proporremo qui di seguito:

Oggi la saga di Wario Land sembra essere stata praticamente abbandonata da Nintendo, che ha confinato l'avaro rivale di Mario nella divertente serie di minigiochi WarioWare (trovate l'ultimo capitolo su Amazon): si tratta dunque di una release nostalgica che potrebbe riaccendere l'interesse dei fan per un nuovo capitolo.

Ricordiamo che trattandosi di un videogioco rilasciato originariamente su Game Boy Advance non vi basterà una regolare iscrizione a Nintendo Switch Online, ma dovrete assicurarvi di essere iscritti anche al Pacchetto Aggiuntivo.

Nel catalogo standard sono infatti inclusi solo i titoli su Game Boy e Game Boy Color, ma non quelli rilasciati sul GBA.

Segnate dunque il 14 febbraio sul vostro calendario: come sempre, vi terremo comunque informati sulle nostre pagine non appena Wario Land 4 sarà ufficialmente disponibile sull'applicazione dedicata per Nintendo Switch Online.

Nel frattempo, segnaliamo che gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo possono anche scoprire un altro gioco gratis per Nintendo 64, rilasciato a sorpresa durante l'ultimo giorno di gennaio: ci riferiamo a Ridge Racer 64, adattamento della celebre saga racing arcade sviluppato direttamente da Nintendo.