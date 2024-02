I giocatori premiano Suicide Squad: su Steam è un successo

Suicide Squad: Kill the Justice League è il gioco del momento, non sempre per motivazioni esattamente positive. Sicuramente meno delle recensioni Steam del titolo Rocksteady che, in questo momento, stanno andando inaspettatamente bene.

Dopo le polemiche degli ultimi mesi relative principalmente alla struttura da looter shooter con elementi da game as a service che non sono piaciuti ai fan, Suicide Squad è al momento il peggior gioco di sempre di Rocksteady secondo Metacritic.

Mentre comunque sta vendendo anche bene, almeno per quanto riguarda le copie fisiche, su Steam il titolo di Rocksteady sta ottenendo sempre più apprezzamento dai fan.

Questo ce lo dice la pagina Steam che, nel momento in cui scriviamo, ha 2872 recensioni degli utenti totali e un 84% di recensioni positive.

Nonostante una struttura che i giocatori trovano comunque che sia migliorabile, anche nelle recensioni positive, moltissimi di loro lo trovano comunque un videogioco divertente e meritevole di attenzione. C'è un sentimento generalmente positivo, quindi, che immaginiamo possa essere un sollievo per il team di sviluppo e il publisher Warner Bros.

Un risultato senz'altro notevole per Suicide Squad: Kill the Justice League, nella speranza che Rocksteady possa fare breccia nel cuore dei giocatori, alla fine.

Anche se, bisogna dirlo, tutte queste recensioni positive sono paradossali perché il numero dei giocatori totale è la metà di quello di Marvel's Avengers, un altro titolo che è stato problematico per usare un eufemismo.

Vedremo se Suicide Squad riuscirà a mantenere alta l'attenzione e la positività tra il pubblico e la critica, così che effettivamente si possa addirittura pensare ad un sequel per cui i fan hanno già qualche idea.

Se volete dare anche voi una possibilità a Suicide Squad: Kill the Justice League e scoprire se sia davvero divertente oppure no, lo trovate ovviamente anche per console su Amazon al miglior prezzo.