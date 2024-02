Suicide Squad è il peggior gioco di sempre di Rocksteady, per Metacritic

Dopo la fase di accesso anticipato, da poche ore è diventato ufficialmente disponibile per tutti Suicide Squad Kill The Justice League, l'ultima fatica di Rocksteady protagonista di uno sviluppo a dir poco travagliato.

Ricordiamo infatti che il suo reveal iniziale non fu esattamente entusiasmante, al punto da costringere il team di sviluppo pochi giorni dopo ad annunciare un nuovo rinvio — anche se, ufficialmente, le critiche ricevute non sono mai state la vera causa.

Ma anche la critica internazionale ha già avuto la possibilità di scrivere le prime recensioni di Suicide Squad — la nostra arriverà più in seguito — e, stando all'attuale media voto di Metacritic, i pareri non sono esattamente entusiasmanti.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, la media voto è infatti solo di poco superiore alla sufficienza: Suicide Squad Kill The Justice League ha infatti una valutazione complessiva di 61/100, relative alla versione PS5. Su Xbox e PC, invece, attualmente non ci sono abbastanza recensioni da poter stilare una media voto.

Questo significa che, secondo Metacritic, è il peggior videogioco mai realizzato da Rocksteady: in precedenza, la media voto più bassa registrata era quella di Urban Chaos Riot Response con 73/100, comunque superiore di almeno 10 punti all'ultimo capitolo dell'Arkhamverso.

Sembra dunque che l'ultima fatica di Rocksteady (che trovate su Amazon, se volete dargli fiducia) non abbia riscontrato il consenso della critica: il voto più alto risulta essere un 80/100 assegnato da VGC, convertito da una valutazione di 4 stelle su 5, mentre il voto più basso è un 40/100 di Areajugones.

Chiaramente è ancora presto per fare una valutazione definitiva su Suicide Squad, dato che molte recensioni — inclusa la nostra — sono ancora in fase di lavorazione, ma sembra sempre più chiaro come questa produzione sia lontana dai fasti a cui Rocksteady ci ha abituato in passato.

E siamo certi che il suo "momento Joel" dedicato all'amato crociato incappucciato renderà decisamente meno facile per i fan riuscire a passare sopra i suoi difetti. Anche se qualche utente ha già sfruttato l'occasione per immaginare un potenziale sequel.