Suicide Squad ha meno della metà dei giocatori al lancio di Marvel's Avengers

Sono ormai passati 3 giorni dal debutto ufficiale di Suicide Squad: Kill The Justice League sul mercato, il che significa che è già possibile analizzare le prime reazioni del grande pubblico.

L'ultima fatica di Rocksteady sembra non aver conquistato al momento grandi consensi dalla critica, dato che la media voto su Metacritic è la peggiore di sempre per un loro videogioco.

Advertisement

Nelle scorse ore si è comunque alzata solo di un punticino, ovviamente non sufficiente per cambiare la percezione complessiva del titolo.

Sfortunatamente per il team di sviluppo, sembra che i giocatori non stiano decidendo di dare fiducia a Suicide Squad, almeno per quanto riguarda la versione PC (trovate l'edizione PS5 su Amazon), a giudicare dai primi numeri ottenuti al lancio.

Come segnalato da PCGamesN, Suicide Squad Kill The Justice League ha raggiunto un picco di 12.667 giocatori collegati contemporaneamente al day-one: meno della metà rispetto a quanto fatto da Marvel's Avengers, che ne aveva ottenuti 29.916.

Visto che anche il titolo Rocksteady punta a una formula live service da supportare da tempo, e soprattutto considerando la fine che ha fatto Marvel's Avengers, è facile capire come mai questi numeri siano decisamente preoccupanti per il suo futuro.

La già citata scarsa media voto delle recensioni probabilmente non aiuterà a convincere i fan più scettici: Rocksteady dovrà dunque lavorare duramente per provare a risollevare il suo ambizioso titolo, provando a riconquistare la fiducia della community.

C'è anche da dire che il lancio in accesso anticipato non ha decisamente aiutato: chi ha acquistato l'edizione Deluxe avrebbe dovuto accedere al titolo in anticipo, ma tra problemi ai server e un bug che ha permesso di spoilerare l'intera storia il team di sviluppo ha dovuto perfino rimborsare gli utenti con valuta in-game.

In ogni caso, alcuni giocatori che hanno già completato l'avventura hanno un'idea sull'eventuale storia di un sequel. Da capire, ovviamente, se i numeri ne giustificheranno la produzione.