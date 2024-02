Suicide Squad, i fan hanno già un'idea per il sequel

Suicide Squad: Kill the Justice League è appena uscito, ma a quanto pare i fan stanno già pensando a un eventuale sequel.

Il nuovo GaaS di Rocksteady, che trovate anche su Amazon, si inserisce nell'universo del cosiddetto Arkhamverse, a sua volta sequel di Batman: Arkham Knight.

La storia vede la squadra capeggiata da Harley Quinn dare la caccia alla Justice League - incluso ovviamente Batman - vittima di un lavaggio del cervello da parte di Braniac.

Ora, come riportato anche da GamingBible, nonostante sia appena uscito, i fan di Suicide Squad: Kill The Justice League hanno già qualche idea per un potenziale sequel dello sparatutto d'azione di Rocksteady.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul gioco. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Dopo la morte di Batman per mano di Harley Quinn, un fan si sta già battendo per l'introduzione di Jason Todd/Red Hood nel sequel.

Se venisse aggiunto, Red Hood potrebbe cercare di vendicare la morte di Batman e, considerando che il personaggio esiste già nell'universo di Arkham dopo aver assunto il ruolo di "Cavaliere di Arkham" nel gioco del 2015, questo non sarebbe troppo inverosimile.

Tuttavia, dato che Kill the Justice League è un gioco live-service, Red Hood potrebbe fare la sua comparsa in un futuro DLC.

I fan possono già aspettarsi l'apparizione di personaggi come Joker, Killer Croc e Deathstroke.

Con un'abbondanza di materiale di partenza, le opzioni di Rocksteady sono infinite e i fan stanno già mettendo insieme le loro teste per fare ipotesi.

Restando in argomento, il video confronto tra il classico Batman: Arkham Knight e Suicide Squad: Kill the Justice League è abbastanza impietoso per quest'ultimo.

Ma non solo: l'attore che ha interpretato il personaggio di Robin in Batman: Arkham Origins avrebbe dovuto vestire il ruolo principale di Batman in un gioco mai nato.