Suicide Squad non sarà il top, ma ha ottenuto un primato

Suicide Squad: Kill the Justice League è uscito da alcuni giorni, ottenendo un successo appena sufficiente tra i fan e non solo, ma a quanto pare la versione fisica del gioco ha battuto un gran numero di big.

Il nuovo GaaS di Rocksteady, che trovate anche su Amazon, ha infatti luogo nell'universo dell'Arkhamverse, essendo un "sequel" di Batman: Arkham Knight.

Advertisement

Del resto, i numeri al day-one di Suicide Squad Kill The Justice League sono molto preoccupanti, visto che sono meno della metà di Marvel's Avengers.

Vero anche che, come riportato anche da PSU, l'edizione retail del gioco ha superato tutti nel Regno Unito.

Christopher Dring di GamesIndustry.biz ha rivelato che la versione fisica di Suicide Squad: Kill the Justice League ha raggiunto la vetta delle classifiche del mercato retail in UK.

Più nel dettaglio, la versione PS5 del titolo di Rocksteady ha venduto oltre l'80% di tutte le copie.

Su X/Twitter, Dring ha anche fornito qualche dettaglio in più sulla performance del gioco, azzardando un confronto con il gioco dedicato ai Guardiani della Galassia di Marvel.

«Suicide Squad è stato il gioco fisico numero 1 la scorsa settimana. Davanti a Persona 3 Reload. Il lancio retail è stato leggermente inferiore a Tekken 8, ma superiore a The Last of Us 2 Remastered. I dati digitali arrivano (di solito) verso giovedì. Come termine di paragone, ha fatto circa la metà di Guardiani della Galassia.»

Restando in argomento, il video confronto tra il classico Batman: Arkham Knight e Suicide Squad: Kill the Justice League è abbastanza impietoso per quest'ultimo.

Ma non solo: nonostante il "flop", i fan di Suicide Squad: Kill The Justice League hanno già qualche idea per un potenziale sequel dello sparatutto d'azione di Rocksteady.

Infine, giorni fa l'attore che ha interpretato il personaggio di Robin in Batman: Arkham Origins ha reso noto che avrebbe dovuto vestire il ruolo principale di Batman in un gioco mai nato.