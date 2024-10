Tomb Raider ha raggiunto i 100 milioni di copie vendute

Il franchise di Tomb Raider ha raggiunto un traguardo straordinario: oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Lara Croft, coi suoi numerosi progetti all'attivo (che trovate anche su Amazon), a quanto pare è ancora viva e vegeta.

Solo oggi, per celebrare il 28º anniversario della serie, è stato annunciato un remaster dei giochi classici Tomb Raider IV: The Last Revelation, Tomb Raider Chronicles e Tomb Raider: The Angel of Darkness, che arriverà il 14 febbraio 2025.

Questa raccolta offrirà miglioramenti grafici e la possibilità di alternare tra la grafica originale e quella rimasterizzata, garantendo ai giocatori sia l’esperienza nostalgica che una versione modernizzata.

Inoltre, la remaster includerà nuove funzionalità che mirano a rendere il gameplay più fluido e accessibile, portando i classici del franchise a una nuova generazione di giocatori.

«Siamo onorati di condividere un'enorme pietra miliare per Tomb Raider: abbiamo ufficialmente raggiunto oltre 100 milioni di giochi venduti in tutto il franchise», ha dichiarato Crystal Dynamics in un messaggio alla community.

«TR commemora ufficialmente il suo anniversario alla fine del mese, ma stiamo festeggiando con un po' di anticipo perché c'è molto di cui parlare... come il raggiungimento di 100 milioni di unità vendute in tutto il franchise!»

Questo annuncio è stato accolto con entusiasmo dai fan di lunga data, che vedono questi capitoli come alcuni dei più iconici della saga, specialmente per la loro complessità narrativa e il design dei livelli.

Oltre ai videogiochi, il mondo di Tomb Raider continua ad espandersi anche in altri media. La serie animata Tomb Raider: The Legend of Lara Croft è finalmente disponibile su Netflix, portando le avventure della leggendaria esploratrice anche agli spettatori della piattaforma di streaming.

Lara Croft continua quindi a essere un'icona nel mondo videoludico e culturale, e con l'uscita del remaster e della serie animata, sembra che il franchise non accenni a rallentare, pronto a lasciare un'impronta ancora più profonda nell'immaginario collettivo (anche in vista del prossimo capitolo ufficiale).