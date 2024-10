Detroit Become Human raggiunge un altro record grazie al PC

Molti giochi PlayStation, e non, usciti su PC hanno avuto una nuova vita e tra questi c'è Detroit Become Human che, dopo un po' di tempo dall'uscita sulla nuova piattaforma, ha superato le 10 milioni di copie vendute.

Il titolo uscito originariamente su PlayStation 4 (lo trovate su Amazon), è stato apprezzatissimo sulla piattaforma anche grazie al suo essere più accessibile di altri, essendo un'avventura narrativa.

Il pubblico PC non è neanche troppo abituato ad avere produzioni del genere e, quando arrivano, probabilmente sono più apprezzate di altre. Lo avevamo visto già in passato e, dopo l'ultimo aggiornamento, ora abbiamo un'altra conferma.

Lo annuncia Guillaume de Fondaumière, CEO di Quantic Dream, con un post su X diffuso a tutta la community:

Il messaggio condiviso attraverso il profilo ufficiale della compagnia ha sottolineato quanto sia stato fondamentale il supporto dei fan per raggiungere questo risultato.

Detroit Become Human, con la sua narrazione interattiva e le complesse scelte morali, ha saputo conquistare un vasto pubblico, diventando uno dei titoli più riconosciuti e apprezzati nel catalogo di Quantic Dream.

«Siamo estremamente grati a tutti coloro che hanno giocato al gioco. Significa tutto per noi e non avremmo potuto raggiungere questo incredibile traguardo senza ognuno di voi!», ha detto de Foundaumière nel messaggio.

Vedremo se anche le prossime produzioni di Quantic Dream riusciranno ad essere così profittevoli.

Proprio il prossimo Star Wars Eclipse, annunciato da tempo e rimasto nell'ombra, sarà ispirato a Detroit Become Human in alcuni dei suoi aspetti. «Con Star Wars Eclipse manterremo certamente gli elementi fondamentali di un gioco Quantic Dream: storia e personaggi molto forti, diversi protagonisti giocabili e, ovviamente, dare la possibilità ai giocatori di cambiare come si svilupperà la storia in base alle loro azioni e decisioni», ha spiegato Quantic Dream di recente.

Guardando ai numeri fatti da Detroit Become Human su PC, non osiamo immaginare cosa potrebbe accadere con Bloodborne su PC, che per altro è comunque giocabile.