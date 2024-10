Final Fantasy ha raggiunto i 195 milioni di copie vendute

Final Fantasy è una delle icone del mondo dei videogiochi e, in tutti gli anni in cui è stata presente sul mercato, ha totalizzato oltre 195 milioni di copie vendute.

Nonostante gli ultimi capitoli come Final Fantasy XVI (lo trovate su Amazon) non abbiano soddisfatto Square Enix in termine di vendite, il franchise in generale si è imposto e sembra che continuerà a farlo ancora.

Come riporta Wccftech, la serie ha raggiunto un nuovo traguardo significativo, superando i 195 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Questo aumento di 10 milioni rispetto al 30 settembre 2023 evidenzia un continuo interesse verso la longeva saga di Square Enix, anche se l'informazione non è stata direttamente annunciata dalla compagnia, ma si trova spesso in messaggi standard legati ai comunicati stampa di Square Enix.

L'eterno rivale interno di Final Fantasy, ovvero Dragon Quest, è allo stesso modo sempre più interessante nei confronti del pubblico. Anche l'altra serie di JRPG ha visto un incremento nelle vendite, superando ora i 91 milioni di unità, con un aumento di 3 milioni nello stesso periodo.

Anche per questo motivo Square Enix ha deciso di proseguire con progetti come quello dei remake dei capitoli più vecchi, che sembrano videogiochi a dir poco bellissimi almeno nelle prime immagini.

Tuttavia, nonostante queste cifre positive, Square Enix ha espresso delusione nei propri report finanziari, segnalando che i titoli più recenti, comei già citati Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth, hanno avuto prestazioni inferiori alle aspettative rispetto ad altre iterazioni della serie.

La popolarità di Final Fantasy è data da moltissimi fattori, tra cui sicuramente la musica. Ad opera del maestro Nobuo Uematsu, che recentemente ha annunciato di non voler più lavorare nel mondo dei videogiochi.

