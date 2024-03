I giocatori di Dragon's Dogma 2 in "guerra" per le microtransazioni

Dragon's Dogma 2, secondo le recensioni della stampa specializzata, è uno dei migliori giochi di quest'anno.

Infatti, secondo Metacritic, il titolo Capcom (che trovate su Amazon) è in particolare la nona migliore uscita di quest'anno grazie al suo metascore di 86.

Detto questo, le recensioni negative che pesano sul gioco non hanno nulla a che fare con la sua qualità. Hanno a che fare con le microtransazioni e i vari pacchetti DLC del gioco, oltre che con i problemi di prestazioni su PC.

La polemica è stata già presa in considerazione da Capcom, senza però vedere alcun tipo di risoluzione effettiva.

A tal fine, negli ultimi giorni, l'uscita del gioco ha trasformato la pagina Reddit di Dragon's Dogma in una zona di guerra. Poco sotto, potete trovare un paio di thread specifici in cui la discussione è "calda".

Quasi tutti i post in questo momento stanno criticando le microtransazioni o difendendo il gioco da queste critiche, e la situazione si è fatta piuttosto accesa.

Naturalmente, i futuri aggiustamenti del gioco potrebbero far evolvere questa discussione, ma al momento le chiacchiere intorno a Dragon's Dogma 2 non sono esattamente quelle che Capcom avrebbe voluto che si creassero attorno al suo ultimo big.

Invece di parlare esclusivamente della bontà del gioco, la maggior parte della discussione è incentrata sulle microtransazioni e sui problemi di prestazioni su PC.

Vero anche che, come vi ha raccontato il nostro Gianluca nella recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames, parliamo di un titolo del tutto affascinante e meritevole di attenzione.

Nel mentre, avete visto anche che nel gioco sono "nascosti" Dante e Vergil da Devil May Cry?

Ma non è tutto: nelle scorse giornate Hideaki Itsuno ha dispensato alcuni consigli su quali Vocation i nuovi arrivati dovrebbero prendere in considerazione in Dragon's Dogma 2.