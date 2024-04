I film di Sonic saranno dei veri "eventi", in stile Marvel

I film di Sonic the Hedgehog sono stati dei grandi successi, poco da dire, ma a quanto pare Paramount e SEGA non vogliono affatto fermarsi e puntano a creare degli eventi ad ogni uscita, tra film e serie TV.

Dopo i primi due film, infatti, Paramount ha messo in produzione anche un inevitabile terzo film, che arriverà quest'anno.

Advertisement

Le riprese di Sonic 3 sono infatti già terminate e, a dicembre, sul grande schermo arriverà finalmente anche Shadow di cui non conosciamo ancora l'interprete, per altro. Il cast, in compenso, è sempre più importante con aggiunte di grandissimo peso da Breaking Bad e proprio dalla Marvel, per altro.

Come riporta Eurogamer, è proprio l'universo cinematografico dei prodotti ispirati alla Casa delle Idee la maggiore ispirazione di Paramount e SEGA.

Il produttore del franchise, Toby Ascher, ne ha parlato in occasione di una intervista relativa allo spin-off Knuckles, la serie in cui tornerà Idris Elba nei panni del nerboruto echidna.

«Siamo davvero entusiasti dell'idea di espandere i nostri personaggi nel nostro mondo in televisione, in particolare, perché ci dà una piattaforma per fare davvero studi sui personaggi», ha detto parlando del progetto generale.

Parlando di come la produzione lavorerà, Ascher ha detto:

«Ccon l'arrivo di Shadow in Sonic 3 e alcune delle cose più grandi che vogliamo fare, il franchise di Sonic dal punto di vista cinematografico sarà composto da eventi al livello degli Avengers. Saranno grandi ed emozionanti storie che hanno molti personaggi diversi. E quindi quello che la televisione ha fatto per noi è stato darci il tempo di approfondire alcuni dei personaggi secondari e di costruirli davvero in modi interessanti.»

Un po' come accade con le serie Marvel arrivate su Disney+ negli ultimi anni, Paramount vuole continuare a creare prodotti ispirati al mondo di Sonic e approfondire altre realtà.

Inoltre, come i fan avevano facilmente intuito, Ascher conferma che Sonic 3 sarà chiaramente ispirato a Sonic Adventure 2.

La serie di Knuckles contribuirà a creare questo nuovo mondo condiviso, quindi, quando lo show in sei episodi arriverà il 26 aprile negli USA tramite Paramount+, mentre non sappiamo come verrà distribuita in Italia.

Potete recuperare la saga cinematografica di Sonic anche tramite Amazon, con un cofanetto che potete trovare al miglior prezzo.