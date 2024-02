Sonic 3, nel film arriva una star da Breaking Bad e Marvel (e non solo!)

Sonic the Hedgehog 3 si prospetta essere un film con un cast molto più ampio e interessante dei suoi due predecessori, ora che la produzione ha svelato l'arrivo di Krysten Ritter tra i tanti volti che riempiranno il terzo capitolo della saga cinematografica del porcospino blu.

Lo rivela in esclusiva IGN US, confermando che l'attrice che ha lavorato a Breaking Bad e interpretato Jessica Jones nell'omonima serie Netflix e Marvel è entrata nel cast di Sonic the Hedgehog 3.

Krysten Ritter, Alyla Browne, James Wolk, Sofia Pernas, Cristo Fernández e Jorma Taccone sono le nuove aggiunte del cast, e non è chiaro al momento quali ruoli interpreteranno.

I fan della saga sanno che ci sono ancora dei personaggi che potrebbero apparire in Sonic the Hedgehog 3. Vista l'inclusione di Shadow (che ancora non ha un interprete) è certo che ci sarà anche la scienziata Maria. Mentre alcuni sostengono che Rouge potrebbe entrare all'interno della storia di questo terzo film e, per la natura del personaggio, Ritter è un casting potenzialmente molto azzeccato.

Browne è la più giovane del gruppo ed è stato vista in The Lost Flowers of Alice Hart, Nine Perfect Strangers, e Three Thousand Years of Longing, e interpreterà una giovanissima Furiosa nel prossimo Furiosa: A Mad Max Saga.

Per quanto riguara gli altri attori, Wolk ha precedentemente prestato la sua voce a Superman in Harley Quinn e ha interpretato Joe Keene in Watchmen, Pernas era in Jane the Virgin e The Young and the Restless, Fernández ha interpretato Dani Rojas in Ted Lasso e ha doppiato Wheeljack in Transformers: Rise of the Beasts, e Tacconne ha doppiato Spider-Man '67 in Spider-Man: Across the Spider-Verse e Pee-Wee Herman in Weird: The Al Yankovic Story. Taccone è anche un membro di The Lonely Island ed è stato il creatore e scrittore della serie MacGruber e ha scritto Popstar: Never Stop Stopping.

Dopo il già confermato ritorno di Jim Carrey in Sonic the Hedgehog 3, il film sembra diventare sempre più corposo e fornire al personaggio di Shadow una nuova luce, anche grazie al suo ritorno in Sonic x Shadow Generations, annunciato poche ore fa.

Se volete entrare nell'umore perfetto per questo nuovo film, sappiate che potete trovare Sonic Superstars su Amazon al miglior prezzo.