Sonic 3 è sempre più vicino: le riprese sono terminate

Si avvicina sempre di più il ritorno del riccio più amato di sempre al cinema: nelle scorse ore sono terminate ufficialmente le riprese di Sonic 3 Il Film.

A confermarlo è stato l'attore James Marsden, che interpreta Tom Wachowski, lo sceriffo amico di Sonic, in un'intervista rilasciata al canale YouTube The Playlist (via Screen Rant).

Advertisement

L'attore ha anche parlato del ritorno di Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik, dicendo di averlo visto divertirsi e sentirsi particolarmente ispirato.

Una notizia che farà assolutamente piacere ai fan del carismatico attore, che vestirà ancora una volta i panni della nemesi di Sonic.

Ricordiamo che Sonic 3 vedrà anche l'esordio sul grande schermo di Shadow the Hedgehog, l'antieroe amatissimo dai fan della serie e che presto riapparirà anche nei videogiochi, grazie al lancio di Sonic X Shadow Generations.

Recentemente è stato anche citato in Sonic Superstars (lo trovate su Amazon), grazie a un costume equipaggiabile dal riccio blu.

SEGA sembra dunque voler preparare il terreno con i suoi videogiochi proprio per il debutto di Shadow al cinema, che con buona probabilità adatterà gli eventi narrati in Sonic Adventure 2 — gioco in cui l'antieroe fece il suo esordio.

Le parole di James Marsden ci confermano che le riprese — almeno per quanto riguarda gli attori in carne ed ossa — possono dunque considerarsi concluse.

Non sappiamo se questo riguardi anche i veri protagonisti del film, ma se non altro significa che non dovrebbero esserci rinvii a sorpresa per il lancio di Sonic 3 Il Film al cinema.

A questo punto non ci resta che attendere il primo vero trailer ufficiale del terzo film di Sonic, dopo che un teaser trailer aveva già anticipato l'uscita a dicembre 2024. Confermando anche il ritorno di Jim Carrey, con la sua iconica risata diabolica nel finale.

In attesa di saperne di più, ricordiamo che nel cast è stato confermato l'arrivo di Krysten Ritter, star che ricorderete da Breaking Bad e dalle serie TV Marvel, dove aveva interpretato Jessica Jones.