Knuckles fa scintille nel primo trailer della serie TV

Knuckles è pronto a prendersi il palcoscenico dopo essere apparso per la prima volta al cinema in Sonic the Hedgehog 2, con la sua serie da protagonista che sarà pubblicata su Paramount+ tra pochissimo.

Lo show era già stato annunciato tempo fa, visto il successo del personaggio nel pubblico che lo ha visto per la prima volta al cinema, e ovviamente sarà interpretato nuovamente da Idris Elba.

La serie era stata annunciata per la prima volta nel febbraio 2022 e, oltre a Elba, vedremo anche Adam Pally (Happy Endings, The Mindy Project) come il protagonista della serie, interpretando ancora una volta il ruolo di Wade Whipple dal franchise cinematografico.

Il film si svolgerà tra gli eventi di Sonic the Hedgehog 2 e Sonic the Hedgehog 3, che arriverà nelle sale il 20 dicembre 2024. Nella serie, Knuckles accetta di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna, secondo la sinossi ufficiale.

Ed ecco il primo trailer dello show:

La serie spin-off della saga cinematografica di Sonic the Hedgehog arriverà dal 26 aprile sulla piattaforma di streaming di Paramount, ed è stata confermata la sua collocazione temporale nella saga.

Il trailer rivela che l'antagonista sarà interpretato da Rory McCann, meglio conosciuto per aver interpretato Sandor "The Hound" Clegane in Game of Thrones.

Curiosamente nel trailer non appationo né Jim Carrey né James Marsden presenti negli altri film, ma compaiono sia Sonic che Tails e sono interpretati dai doppiatori del film, Ben Schwarz e Colleen O'Shaughnessey.

In Sonic the Hedgehog 3 tornerà infatti Jim Carrey, nonostante all'inizio l'attore avrebbe dovuto abbandonare il progetto, ed è stata senz'altro una grande conferma da ottenere. Ma in generale il film sta ottenendo un cast sempre più importante, con star che arrivano anche da Breaking Bad e le serie Marvel.