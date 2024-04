Far Cry, un nuovo capitolo sarebbe in arrivo

A tre anni dall'uscita dell'ultimo Far Cry, Ubisoft sembra intenzionata a riportare il franchise sulle scene.

Con Far Cry 6 (lo trovate su Amazon) la serie ha continuato a prosperare, in attesa di quello che sarà il futuro.

Recenti annunci di lavoro sul sito Ubisoft ufficiale (via PCGamesN) parlano di assunzioni negli studi canadesi - Toronto, Montreal e Sherbrooke - per un gioco descritto come "Far Cry Project", senza fornire ulteriori dettagli.

La varietà di posizioni aperte include ruoli come Associate Producer, Team Lead Game Design, Art Team Lead e Programming Team Lead, e la loro anzianità suggerisce che il potenziale nuovo Far Cry sia solo in fase di pre-sviluppo piuttosto che di sviluppo vero e proprio.

Il fatto che siano gli studi canadesi di Ubisoft ad assumere i ruoli per questo progetto è un buon segno, in quanto sono responsabili del franchise di Far Cry fin da Far Cry 2, creando giochi FPS open-world di buon livello ambientati in una varietà di arcipelaghi e isole tropicali.

Con l'ultima uscita, Far Cry 6 del 2021, che è stato un successo di critica e commerciale, non c'è da stupirsi che Ubisoft voglia tornare a uno dei suoi franchise di punta.

Sebbene il titolo "Far Cry Project" non confermi in modo esplicito che il gioco sarà Far Cry 7, l'intervallo di tempo tra le uscite rende improbabile che si tratti di uno spin-off come l'espansione standalone Blood Dragon di Far Cry 3.

Anche se non possiamo sapere con certezza cosa si stia sviluppando Ubisoft, anche solo sapere che un nuovo Far Cry è in arrivo è una notizia molto interessante.

Chissà che non potremo saperne di più in occasione del prossimo Ubisoft Forward 2024, il quale è stato reo ufficiale proprio durante la giornata di ieri: ecco infatti la data del nuovo evento estivo.