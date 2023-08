I fan hanno scelto i "peggiori" Pokémon della serie

La serie di Pokémon è ormai arrivata alla sua nona generazione, superando l'impressionante traguardo di 1000 Pokémon unici mai realizzati: un numero incredibile di creature tascabili, spesso ispirate da animali effettivamente esistenti nel mondo reale.

Con un così ampio numero di Pokémon, è inevitabile che alcuni mostriciattoli possano non rivelarsi sempre particolarmente popolari: magari il loro design non appare particolarmente ispirato, oppure semplicemente non appare così diverso da animali presenti nella vita reale.

Ma ci sono alcuni casi in cui perfino il nome denoterebbe una totale assenza di fantasia: ComicBook segnala proprio una recente discussione della community, dove sono stati eletti i "peggiori" Pokémon mai realizzati. E non ci riferiamo a una questione di potenza o di popolarità, ma semplicemente di assenza di fantasia, a partire dal nome stesso.

Dopo una lunga discussione, alla fine la community ha eletto come vincitore assoluto Seel, Pokémon di tipo acqua appartenente alla prima generazione: non solo il suo design è praticamente identico a una foca, ma il suo nome non fa nulla per nasconderlo. Seel è infatti semplicemente il termine inglese Seal — che significa foca, per l'appunto — ma solo con una lettera diversa: un'operazione non esattamente originale, per molti fan.

Ma c'è anche un nuovo Pokémon di nona generazione, introdotto dunque in Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon), che è andato molto vicino a questo traguardo: si tratta di Flamigo, Pokémon di tipo Volante/Lotta che anche in questo caso presenta un nome e un design decisamente poco originali.

Si tratta infatti a tutti gli effetti di... un flamingo, ma semplicemente senza la n presente nel nome originale. Un nome così poco unico che, come sottolineato dai fan, perfino il motore di ricerca Google cerca di correggere, rendendo difficoltosa la ricerca di informazioni su questa creatura.

Insomma, nonostante Flamigo si sia rivelato un Pokémon molto efficace a livello competitivo — anche in modo particolarmente sorprendente, considerando il suo design e il fatto che può essere trovato nei primi momenti dell'avventura — pare che le sue origini non abbiano convinto proprio tutti gli appassionati.

