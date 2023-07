Come sarebbe un crossover tra Zelda TOTK e Pokémon? Così

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è disponibile da diverse settimane, sebbene i fan continuino a omaggiarlo in vari modi, inclusi improbabili crossover coi Pokémon.

Il sequel del classico uscito su console Nintendo Switch (che trovate su Amazon) e Wii U, è uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi mesi, specie dalla community Nintendo.

Del resto, proprio di recente un appassionato ha deciso di omaggiare Tears of the Kingdom realizzando un GameCube a tema da affiancare alla Switch OLED.

Ora, dopo che un altro fan di Zelda ha creato un concept originale per una versione Game Boy Color di Tears of the Kingdom, qualcuno è andato ancora oltre.

Come riportato anche da GameRant, infatti, l'utente di Reddit Vinsear ha condiviso sei immagini che evidenziano una "fusione" ideale tra i Pokémon e il mondo di Zelda Tears of the Kingdom. Le trovate poco più in basso.

Ogni opera d'arte si concentra su un Pokémon diverso che potrebbe tranquillamente vivere a Hyrule, con Incineroar che appare come un Lynel, Rowlet che sembra identico a un Blupee e Zapdos che rispecchia una Divine Beast.

La versione Vinsear di Rayquaza è inoltre simile ai draghi che volano in alcune parti della mappa di Tears of the Kingdom, mentre Machamp ha le mani e le gambe di Gloom al posto degli arti.

Insomma, un crossover davvero niente male, sebbene è piuttosto improbabile - per non dire impossibile - che la Grande N decida un giorno di unire per davvero i due franchise.

Nel frattempo, ricordiamo che c'è chi ha creato in Zelda Tears of the Kingdom gli iconici Metal Gear REX e lo Shagohod della saga stealth targata Konami.

Ma non solo: nonostante The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si sia aggiornato con varie patch, ecco che il nuovo glitch vi fa volare per sempre.