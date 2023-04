The Witcher Stagione 3 vedrà un villain preso dai romanzi

L’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher non è ancora stato accettato di buon cuore dai fan, sebbene ora emergono nuove informazioni sulla Stagione 3.

Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per la terza serie, ispirata ovviamente all'intero franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon nel terzo capitolo della saga di videogiochi).

A prendere il suo posto dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth, una scelta che ancora oggi non sembra aver messo tutti d'accordo.

Ora, dopo che nelle scorse settimane è emersa la - presunta - scena finale di Cavill nei panni di Geralt, emergono ora dettagli sul nuovo villain della prossima stagione.

Attenzione: da ora seguono potenziali spoiler sulla serie Netflix. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come riportato da Redanian Intelligence, la terza stagione di The Witcher conterrà un nuovo cattivo tratto direttamente dai libri di Andrzej Sapkowski.

Secondo le fonti, Ralf Blunden (o il Professore, come è meglio conosciuto) sarà interpretato da Sunny Patel.

Patel è noto soprattutto come attore di videogiochi, avendo lavorato a Vox Machinae e Warhammer 40.000: Inquisitor.

Il suo personaggio, appare nel secondo romanzo della saga di The Witcher, Time of Contempt, come un assassino che insegue Ciri e Yennefer.

Anche se non è ancora chiaro come il villain si inserirà nella storia della terza stagione, si prevede che apparirà nei primi episodi. E dato che la sinossi ufficiale lascia intendere che il trio principale è in fuga, è probabile che sia proprio il Professore a inseguirli.

Riprendendo le fila del finale della seconda stagione, i nuovi episodi vedranno Geralt di Rivia portare in salvo Ciri di Cintra (Freya Allan) fuggire mentre nemici di ogni genere sono sulle loro tracce. Yennefer (Anya Chalotra) si occuperà dell'addestramento magico della giovane, portandola alla fortezza di Aretuza per sfruttare il suo potere. Tuttavia, sembra che il pericolo sia dietro ogni angolo.

Restando in tema, mesi fa è emerso che Cavill avrebbe potuto rimanere a bordo del progetto per ben 7 stagioni, ma che a quanto pare così non sarà.

Ma non è tutto: un ex sceneggiatore aveva svelato che molti showrunner non solo non erano fan del materiale originale, ma che addirittura lo prendevano in giro.