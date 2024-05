I fan di Xbox stanno esortando a comprare Hellblade 2, non gratis via Game Pass

Dopo il recente annuncio che Xbox ha deciso di chiudere Tango Gameworks e Arkane Austin, i fan non l'hanno presa bene.

L'impressione tra i giocatori inferociti è che l'unica cosa di cui la compagnia si preoccupi davvero siano le vendite di un gioco.

Ora, senza contare che si vocifera che Hellblade 2 potrebbe arrivare anche su PS5, con sorpresa di nessuno, a quanto pare la community ha deciso di non starsene più in silenzio.

Alla luce di ciò, quindi, molti fan iniziano a guardare all'ormai imminente Senua's Saga: Hellblade 2, spingendo l'utenza a comprare il prodotto singolarmente, piuttosto che scaricarlo via Xbox Game Pass (il gioco è infatti atteso al day-one sul catalogo).

«Se vogliamo che Ninja Theory continui a prosperare e se siete interessati a HellBlade 2 è fondamentale che compriate Hellblade 2», si legge in un post su X (via TheGamer).

Sentendo che il potenziale futuro di Ninja Theory è a rischio se Hellblade 2 non dovesse vendere bene, i fan di Xbox hanno iniziato a esortare chiunque sia interessato al titolo a comprare questo e gli altri titoli di Xbox, piuttosto che giocarli su Game Pass (che trovate su Amazon).

Sui social si teme che Game Pass porti a una riduzione delle vendite dei titoli Xbox e, in seguito alla chiusura di Tango Gameworks, questo pericolo è più che concreto.

Hellblade 2 arriverà in ogni caso esclusiva su console Xbox il 21 maggio 2024 e sarà disponibile su Xbox Game Pass al day-one, sperando che la risposta del pubblico sia all'altezza delle aspettative.

Con altri tagli in arrivo e il crescente disagio che circonda Xbox, insieme alle voci che vogliono un rincaro dei prezzi di Game Pass, non si può fare a meno di preoccuparsi un po' sia per Ninja Theory che per gli altri sviluppatori.

Del resto, ci sarebbe già qualcuno che sta gridando al flop nei confronti del nuovo titolo di Ninja Theory con protagonista Senua, cosa questa abbastanza preoccupante (e deprimente, da un certo punto di vista).