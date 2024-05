Xbox starebbe valutando un aumento dei prezzi del Game Pass

Proprio quando pensavamo che le brutte notizie su Xbox fossero finite, ecco che ne arriva un'altra relativa questa volta a Xbox Game Pass.

The Verge parla infatti delle lotte interne di Microsoft riguardo all'abbonamento Game Pass.

Secondo il report, Microsoft avrebbe preso in considerazione la possibilità di aumentare nuovamente il prezzo di Game Pass (che trovate su Amazon).

Al momento in cui scriviamo non vi è nulla di ufficiale, ma sembra che i problemi interni a Microsoft e Xbox non siano finiti, ora anche relativamente al prezzo di Game Pass.

Come ricorderete bene, il costo dell'abbonamento è stato aumentato la scorsa estate e ora sembra che il team stia discutendo internamente se aumentarlo di nuovo.

Sempre The Verge ritiene che l'attuale dibattito sui prezzi di Game Pass riguardi l'integrazione di Call of Duty nel catalogo.

Il rapporto dice anche che Microsoft starebbe valutando altre opzioni, come quella di non includere affatto le ultime uscite di Call of Duty in Game Pass.

A quanto risulta, si tratta di un dibattito interno che va avanti da tempo, con la preoccupazione da parte di alcuni che le entrate che Call of Duty genera tipicamente per Activision Blizzard vengano compromesse da Game Pass.

Vale la pena sottolineare che al momento si tratta solo di indiscrezioni, quindi una decisione definitiva potrebbe significare che una futura versione di Call of Duty apparirà anche per gli utenti Game Pass.

Seguiremo da vicino l'evolversi della situazione, dato che i cambiamenti segnalati sembrano essere ancora in fase di decisione (così come le presunte nuove chiusure in arrivo, dopo quelle di martedì scorso).

Restando in tema Xbox Game Pass, c'è anche una potenziale buona notizia: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, remaster della trilogia dedicata al peramele, è stato caricato a sorpresa su Microsoft Store: l'arrivo su Game Pass potrebbe essere vicino.