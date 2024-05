Hellblade 2 potrebbe arrivare anche su PS5, con sorpresa di nessuno

Ninja Theory è quasi pronta al rilascio del suo Hellblade 2, un gioco che sta facendo discutere da settimane.

Archiviato il primo e bellissimo capitolo della saga (che trovate su Amazon) il sequel ha infatti un bel carico di responsabilità, essendo uno dei big Xbox più attesi dell'anno.

Ora, dopo che il terremoto che ha colpito Microsoft in questi giorni ha messo in discussione praticamente tutto (e pare non essere finita qui), sembra che anche l'esclusività di Senua sia messa in discussione.

All'inizio di quest'anno, Xbox ha annunciato che avrebbe portato quattro esclusive su altre console: Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves e Grounded. A quanto pare, Microsoft starebbe discutendo l'idea di portare anche Senua's Saga: Hellblade 2 anche su PS5.

La confusione di queste giornate ha comprensibilmente fatto crescere l'ansia per altre aziende di proprietà di Microsoft come, appunto, Ninja Theory (i fan stanno esortando le persone a comprare il gioco invece di usare Game Pass per scaricarlo gratuitamente).

Ma, secondo The Verge, Microsoft non sarebbe sicura che il lancio su PS5 sarebbe un successo.

Le ragioni di questa nuova strategia sono molteplici: le scarse vendite di hardware (-31% rispetto all'anno precedente), il rallentamento degli abbonamenti al Game Pass (di cui si vocifera un aumento dei prezzi nelle prossime settimane) e i continui ritardi.

Vale la pena notare che al momento non c'è nulla di certo, nonostante ci sia già qualcuno che sta gridando al flop nei confronti del titolo di Ninja Theory.

Hellblade 2 arriverà in ogni caso esclusiva su console Xbox il 21 maggio 2024 e sarà disponibile su Xbox Game Pass al day-one.

Un'altra decisione che ha fatto molto discutere è stata anche quella di rilasciare il sequel soltanto in versione digitale: un pericoloso punto di non-ritorno, come vi abbiamo spiegato nel nostro speciale di alcune settimane fa.