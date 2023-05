La durata di The Lord of the Rings Gollum dipenderà solo dal vostro "relax"

Manca poco all'uscita di The Lord of the Rings Gollum, e i giocatori si stanno già chiedendo quanto durerà la nuova avventura nel mondo di J.R.R. Tolkien.

Il videogioco ispirato all’epopea fantasy più famosa di sempre, che potete acquistare su Amazon, aveva suscitato molta attenzione proprio per il suo protagonista.

Del titolo si è parlato recentemente per via di una polemica relativa al doppiaggio, che in parte sarà relegato a dei contenuti a pagamento.

Una notizia che ha avuto una risonanza non indifferente, tanto da rendere necessario l'intervento del team di sviluppo.

Lo stesso team che, parlando della longevità di The Lord of the Rings Gollum, ci racconta che dipende sostanzialmente dal nostro grado di relax.

Come riporta Gamingbolt, Daedelic Entertainment ha spiegato come i giocatori dovrebbero approcciare il titolo, secondo il producer Harald Riegler.

Riegler spiega che i giocatori che avranno un ritmo "rilassato" potranno contare su una durata di circa 20 ore:

«Un playthrough rilassato del gioco con l'esplorazione degli ambienti meravigliosamente realizzati e l'ascolto dei dialoghi richiederà circa 20 ore. I giocatori accaniti dell'avventura saranno in grado di finire il gioco più velocemente, ma consigliamo a tutti di prendersi il loro tempo e respirare l'aria della Terra di Mezzo.»

Ora sapete come dovrete sentirvi quando giocherete la nuova avventura dedicata a Gollum, a seconda della longevità che volete che il titolo vi restituisca.

The Lord of the Rings Gollum uscirà il 25 maggio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, così avrete qualche settimana ancora per decidere il vostro umore.

Abbiamo già avuto modo di provare il titolo di recente, raccontandovi che: «pur non brillando per chissà quale velleità next-gen, Gollum si lascia giocare che è un piacere, quasi fosse un Uncharted (o un Prince of Persia) ambientato nel mondo fantasy di Tolkien.»

