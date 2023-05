Redfall è il peggior gioco del 2023 su Xbox Series X, per Metacritic

Continuano a non placarsi le critiche per Redfall, la sfortunata esclusiva Xbox Series X di Arkane che, nel corso delle ultime giornate, ha continuato a ricevere recensioni molto negative.

L'ambiziosa produzione avrebbe dovuto essere una delle punte di diamante di Xbox Game Studios e del servizio in abbonamento Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma sfortunatamente il lancio ha deluso fortemente tantissimi appassionati e addetti ai lavori.

L'esclusiva Arkane aveva già ottenuto il poco invidiabile record di essere diventato il peggior gioco su Steam dello studio, ma nelle scorse ore ha ottenuto un "traguardo" negativo anche sulla console next-gen di casa Microsoft.

Come segnalato da Forbes, nelle scorse ore la media su Metacritic si è abbassata ulteriormente: se almeno in precedenza sembrava essere stata garantita la sufficienza con un 63/100, con l'arrivo delle ultime recensioni il punteggio si è abbassato addirittura a 56/100.

Un risultato dunque insufficiente per la maggior parte dei critici, che ha permesso a Redfall di diventare il peggiore gioco rilasciato su Xbox Series X nel 2023.

Come potete osservare voi stessi nella classifica su Metacritic, il precedente record negativo apparteneva a Wanted Dead con una media del 60: l'esclusiva è a tutti gli effetti il primo gioco recensito sulle console di casa Microsoft a raggiungere l'insufficienza complessiva.

Un dato su cui gli sviluppatori e Microsoft dovranno indubbiamente riflettere, soprattutto considerando che questo è stato il primo gioco di Xbox Game Studios messo in vendita a 80 euro: a giudicare dalle opinioni di critica e pubblico, possiamo dire che non si è trattato esattamente del miglior biglietto da visita.

Phil Spencer aveva già commentato i risultati negativi ottenuti dall'ultima produzione Arkane, sottolineando anche di essere «arrabbiato con sé stesso» per non aver ottenuto i risultati sperati.

L'augurio è che si sia trattato naturalmente solo di un semplice incidente di percorso che non si ripeterà con le prossime esclusive: non sorprenderà infatti scoprire che molti utenti hanno già iniziato a provare paura per Starfield.