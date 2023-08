I fan di Red Dead Redemption 2 sono ancora sconvolti per quelle "ultime parole"

Incredibile ma vero, Red Dead Redemption 2 continua a essere al centro delle discussioni dei fan, a molti anni dall'uscita.

Il titolo western (che trovate su Amazon) non sembra infatti aver perso la popolarità che lo ha sempre contraddistinto.

Complice anche il chiacchierato annuncio del ritorno del primo Red Dead Redemption, il sequel è tornato a essere argomento di discussione tra gli appassionati.

Ora, dopo che i fan del gioco Rockstar hanno discusso di come l'open world di Red Dead Redemption 2 sia fatto estremamente bene, gli stessi sono tornati a parlare del finale del gioco.

Inutile dire che da adesso seguono spoiler sul gioco, quindi proseguite a vostro rischio.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, i fan di Red Dead Redemption 2 hanno scelto i momenti finali di Arthur Morgan come una delle scene più emozionanti della narrativa di un videogioco.

Del resto, i videogiochi ci hanno regalato alcune delle più grandi storie mai raccontate, con la capacità di farci ridere e piangere allo stesso modo di molti film.

Detto questo, un recente post su Reddit ha affrontato la frase fin troppo comune che recita «è solo un gioco», mostrando alcune delle scene più forti della storia dei videogiochi, e i fan di RDR2 pensano che la missione finale le superi tutte.

Il post, creato da Ajdam4, presenta scene chiave tratte da The Last of Us, Ghost of Tsushima, The Witcher 3 e, naturalmente, Red Dead Redemption 2. La missione finale, nota come Capitolo 6, è un'altra delle sequenze più belle della storia del gioco.

La missione finale si è guadagnata la reputazione di far piangere anche i giocatori più stoici, poiché segna la fine del viaggio di Arthur Morgan nel gioco.

Il suo commiato finale, in cui dice addio al suo cavallo e a John Marston, è spesso definito un "capolavoro" che vive ancora nella mente dei giocatori anni dopo l'uscita del gioco.

«Questa roba mi ha fatto a pezzi più di quanto voglia ammettere», ha scritto in fan.

E ancora: «Ho appena vissuto quella scena lo scorso fine settimana. Dannazione. Non ero pronto per la corsa che questo gioco ha rappresentato».

«Un segmento molto doloroso. Che gioco bellissimo. Completo e perfetto sotto ogni aspetto», ha reso noto un altro fan.

Restando in tema, di recente alcuni fan si sono dati appuntamento per parlare della morte più triste di un videogioco: a trionfare è stato proprio un momento specifico del gioco.

Parlando del predecessore, il port di Red Dead Redemption a 50 euro ha suscitato diverse critiche dai fan, ma Take-Two si difende e sostiene che il prezzo sia giusto.