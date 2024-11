I fan di GCC Pokémon Pocket hanno già "creato" nuove modalità senza le carte più forti

Pokémon Trading Card Game Pocket, da noi localizzato come Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, si è imposto fin da subito come uno dei fenomeni mobile del 2024, offrendo ai fan dei mostriciattoli tascabili un'esperienza basata principalmente sul collezionismo di carte e artwork ben curati.

Gli sviluppatori hanno anche implementato un sistema di lotte molto più rapide e accessibili rispetto alle carte fisiche (trovate diversi set in offerta per il Black Friday su Amazon), ma date le poche carte disponibili inizialmente sono già emersi problemi di bilanciamento.

Se avete affrontato delle lotte online, vi sarà infatti capitato di affrontare almeno una volta — per non dire quasi sempre — mazzi con Mewtwo Ex e Pikachu Ex, che ormai gli appassionati hanno imparato ad odiare.

Ma i Pokémon Ex in generale sono una presenza costante nel meta: del resto, dover concedere 2 punti è un sacrificio accettabile per maggiori potenze di attacco e salute.

I fan di GCC Pokémon Pocket hanno dunque deciso di attrezzarsi a dovere, "creando" un nuovo set di battaglie con una semplice regola: il ban totale di ogni tipo di carta Ex.

Come segnalato da Dexerto, questo tipo di battaglie sta regalando grandissime soddisfazioni ai fan, che stanno finalmente scoprendo una discreta varietà di mazzi e hanno potuto assistere a combinazioni molto divertenti e variegate.

Dato che non si tratta di una "modalità" ufficiale, per potervi accedere è necessario eseguire una battaglia privata e impostare la password "NOEX": tutti i giocatori interessati a giocare con questo set di regole potranno unirsi a voi e mettere alla prova le vostre abilità.

Trattandosi di lotte private non guadagnerete alcun punto esperienza da queste sfide, ma potrete assicurarvi quasi sempre di ricevere un "Grazie" per un buono negozio a fine match e, perché no, magari stringere nuove amicizie online.

Ovviamente c'è sempre la possibilità che qualche troll si intrufoli con mazzi ricchi di carte Ex, ma potrete semplicemente abbandonare l'incontro e cercare subito un nuovo match. Del resto, non rischiate mica di perdere punti esperienza.

Questo formato si è rivelato molto più popolare del previsto, come dimostrano le testimonianze online: chissà che Creatures e DeNA non stiano prendendo appunti proprio in questo momento per implementarle come meccaniche ufficiali.

Ciò potrebbe sicuramente aiutare la salute del gioco a lungo termine, soprattutto con l'imminente arrivo di nuove espansioni. Staremo a vedere cosa succederà.