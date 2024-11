I fan di GCC Pokémon Pocket hanno già un nemico pubblico

GCC Pokémon Pocket sta facendo sfaceli e creando una community focosa di collezionisti e giocatori di carte, i quali stanno già trovando un nemico nel dolce Pikachu.

Quello che in altre occasioni è un Pokémon dolcissimo, come potete vedere dai gadget su Amazon, nelle partite di GCC Pokémon Pocket è un vero diavolo.

Come riporta Polygon, infatti, la community non riesce a sopportare il mazzo con protagonista la carta Pikachu EX.

Pikachu è infatti al centro di uno dei mazzi più forti e dominanti dell’intera scena competitiva, portando non pochi giocatori a disapprovare la sua potenza esagerata che somiglia molto a quella delle altre creature, con cui The Pokémon Company sta combattendo.

Tra le sue varie versioni della carta presenti in GCC Pokémon Pocket, quella EX è in grado di infliggere moltissimi danni ed ha una certa resistenza per quanto è veloce da giocare. Con carte Allenatore come Poké Ball e Professor Oak, è facile preparare la panchina e avere un Pikachu EX pronto per combattere.

Per questo in uno dei tornei più importanti degli ultimi giorni, con oltre 1.100 partecipanti, il 33% ha schierato un mazzo basato su Pikachu EX. Una supremazia che ha generato malcontento nella community, definendo Pikachu un mostro difficile da fermare.

«Non avrei mai pensato di sviluppare un odio per Pikachu, ma Pokémon Pocket mi ha fatto questo», ha dichiarato un utente online rappresentando tutto il malcontento della community.

Tra i tantissimi giocatori che hanno riempito i tavoli virtuali di GCC Pokémon Pocket, che è un successo tale da stupire anche la stessa The Pokémon Company, ci sarà sicuramente qualcuno che potrà trovare una contromisura per questo mazzo così dominante.

E se siete tra quelli che odiano Pikachu e non riescono a sopportarlo all'interno di GCC Pokémon Pocket, c'è un altro gioco di carte che potreste provare ed è anche gratis.