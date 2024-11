Quali sono i mazzi migliori di GCC Pokémon Pocket?

A qualche settimana dall'uscita di GCC Pokémon Pocket è tempo di parlare di metagioco e di mazzi più forti che, con poca sorpresa, vedono Pikachu primeggiare in maniera devastante.

I giocatori avevano già iniziato a odiare il roditore elettrico nei giorni scorsi, proprio per il suo eccessivo dominio all'interno del gioco di carte digitali, e le cose potrebbero non migliorare presto.

Quello che in altre occasioni è un Pokémon dolcissimo, come potete vedere dai gadget su Amazon, nelle partite di GCC Pokémon Pocket è un vero diavolo.

Qualcuno ha fatto una prima analisi del metagioco di GCC Pokémon Pocket cercando di trovare la lista dei mazzi migliori, e tra i primi posti ci sono tantissimi mazzi di tipo Elettro (tramite The Gamer).

L'analizi di quasi 30mila partite ha rivelato che proprio il mazzo con Pikachu EX è in assoluto il più forte, con un tasso di vittorie superiore pari al 55%.

Tutte le combinazioni con Raichu, Zapdos, Zebstrika ed Electrode occupano i primi posti della classifica, confermando il predominio del tipo Elettro.

Ecco la classifica dei mazzi nello specifico

Pikachu EX e Raichu Pikachu EX e Zapdos Pikachu EX e Zebstrika Pikachu EX e Electrode Arcanine EX e Moltres EX Articuno EX e Starmie EX Articuno EX Articuno EX e Greninja Mewtwo EX e Gardevoir Starmie EX e Greninja

C'è da dire che anche il mazzo con Arcanine EX e Moltres EX sta performando abbastanza bene, insieme a quello con Articuno EX, entrambi capaci di generare tanta energia, infliggere danni ed essere relativamente versatili.

Tra i tantissimi giocatori che hanno riempito i tavoli virtuali di GCC Pokémon Pocket, che è un successo tale da stupire anche la stessa The Pokémon Company, ci sarà sicuramente qualcuno che potrà trovare una contromisura per questo mazzo così dominante.

E se siete tra quelli che odiano Pikachu e non riescono a sopportarlo all'interno di GCC Pokémon Pocket, c'è un altro gioco di carte che potreste provare ed è anche gratis.