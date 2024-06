I fan di Elden Ring stanno trovando nuovi modi per morire

Elden Ring è un gioco in cui si muore, e spesso, così come anche l'ormai imminente DLC Shadow of the Erdtree darà filo da torcere.

L'open world di From (che trovate a prezzo molto interessante) segue infatti la filosofia di tutti gli altri soulslike della compagnia.

Advertisement

Questo, nonostante il director Hidetaka Miyazaki abbia spiegato in una nuova intervista che nel caso in cui decideste di usate una guida per giocare a Elden Ring non è un problema in senso stretto.

Ora, però, come riportato anche da GamesRadar, i giocatori stanno trovando nuovi modi per morire nel titolo, incluso uno che riguarda una lumaca mangia-cervello.

Le lumache in questione si trovano in una manciata di aree della mappa di Elden Ring, tra cui l'Haligtree di Miquella e le Catacombe di Leyndell, e in generale non rappresentano una minaccia enorme.

La loro caratteristica è quella di poter evocare degli spiriti che combattono per loro conto, ma se ci si concentra sulle lumache stesse invece che sui loro amici, si possono uccidere loro e gli spiriti in un colpo solo, molto facilmente.

Tuttavia, quello che forse non sapevate è che le viscide creature non sono esattamente innocue senza i loro spiriti ad aiutarli.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Infatti, se vi avvicinate troppo, possono sferrare un attacco a sorpresa, attaccandosi alla testa del vostro povero Senzaluce e prosciugandone rapidamente la vita. Il video poco sopra ne è palese dimostrazione.

«Qualcuno ha postato un video in cui si dice che le lumache di Elden Ring hanno un attacco di presa e io non l'ho mai visto in tutte le mie ore di gioco. È brutale», scrive l'utente X e game dev Dillon Rogers, condividendo la clip in questione.

Chissà in Shadow of the Erdtree quante altre morti mai viste prima incontreremo sul nostro cammino (immaginiamo parecchie).

Ma non solo: se siete tra quelli pensate che Elden Ring sia a suo modo troppo difficile, sappiate che il gioco può essere messo in pausa con un trucchetto.

Inoltre, sempre in vista dell'uscita di Shadow of the Erdtree, FromSoftware ha svelato quanti boss totali potranno essere sconfitti nell'espansione.