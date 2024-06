Usate guide per Elden Ring? Non sentitevi in colpa

Elden Ring è un gioco a suo modo impegnativo, ma ora che il DLC Shadow of the Erdtree vedrà la luce lo sarà ancora di più.

L'ormai celebre open world di From (che trovate a prezzo basso) ha infatti ancora molto da dire.

Nel nostro recente provato di Shadow of the Erdtree vi abbiamo raccontato che «le tre ore della nostra prova ci hanno confermato è un’espansione di qualità altissima, con contenuti degni di un gioco completo e talmente tante novità, tra nuove armi e abilità utilizzabili, che potrebbero rivoluzionare completamente lo stile di gioco di molti giocatori.»

Ora, come riportato anche da GameSpot, il boss di From, Hidetaka Miyazaki, in una nuova intervista ha spiegato che nel caso in cui decideste di usate una guida per giocare a Elden Ring non è un problema in senso stretto, anche se non fondamentale.

Al contrario, From mira a creare giochi in cui i giocatori possano progredire in modo organico.

«Naturalmente i giocatori consulteranno le guide e ci sarà una grande quantità di informazioni sul web e nelle loro community, dove avranno accesso ai segreti e alle strategie. Ce lo aspettiamo», ha dichiarato Miyazaki a PCGamer.

«Ovviamente capiamo che [i giocatori usano le guide], ma non creiamo o pianifichiamo nulla che abbia questo come prerequisito. Semmai cerchiamo di venire incontro ai giocatori completamente ciechi che vogliono affrontare il gioco in modo organico. Se non possono farlo, allora c'è un margine di miglioramento da parte nostra e vorremmo cercare di abbracciare maggiormente questi giocatori in futuro».

Con l'espansione Shadow of the Erdtree in uscita il 21 giugno, Miyazaki ha detto che From è fiduciosa che i giocatori saranno in grado di superare le nuove sfide che li attendono.

E se avete bisogno di una guida, Miyazaki ha detto che lo studio rispetta chiunque consulti i testi dei walkthrough. «Vogliamo solo farvi sapere che non è un nostro prerequisito, progettando il gioco a loro favore», ha spiegato Miyazaki a proposito della decisione di giocare con una guida.

