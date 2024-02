Dino Crisis, Capcom rimette sul tavolo la possibilità di un nuovo capitolo

I fan chiedono da anni che un remake o un sequel di Dino Crisis venga realizzato, sebbene Capcom non sembra dare segni di cedimento.

A differenza di Resident Evil, la serie coi dinosauri sembra essere stata messa in un angolo per sempre.

Se i vari fan remake hanno dimostrato come l'interesse dei fan sia altissimo, una nuova avventura di Regina è al momento latitante.

Ora, dopo aver saggiato una demo gratis del remake in Unreal Engine 4 fatto dagli appassionati del primo Dino Crisis, forse qualcosa si starebbe muovendo nella giusta direzione.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Capcom ha rimesso sul tavolo la possibilità di un nuovo Dino Crisis.

Sul sito web Captown si tengono le "Super Elezioni Capcom"; in apparenza sembra solo un divertente espediente con cui interagire, ma poi la quinta domanda chiede quale franchise i giocatori vorrebbero vedere in un nuovo gioco. È qui che entra in gioco la possibilità di un revival.

Tra i titoli che ci si aspetterebbe di vedere c'è anche Dino Crisis, in attesa che i voti arrivino a pioggia. Sembra che, nonostante quello che sembra un costante silenzio radio, Capcom abbia ascoltato i suoi giocatori.

La domanda che ci si pone ora è se Capcom deciderà davvero di concentrarsi su Dino Crisis in tempi brevi, oppure se si tratti di una "presa in giro" che non porterà altro che a ulteriori delusioni e dispiaceri.

«Penso che sia un'occasione perfetta per far crescere la base dei fan», ha scritto un utente speranzoso su Reddit.

«Tutti sarebbero disposti a fare un tentativo. Immaginate i raptor e tutto il resto col motore di RE: anche chi non ha mai sentito parlare di DC ci giocherebbe».

Restando in tema, tempo fa tra i fan è nato un sondaggio che chiedeva quale titolo classico Capcom avrebbe dovuto rifare da zero. Dino Crisis ha vinto ai voti, seguito da Resident Evil Code: Veronica X.

Vero anche che è stata la stessa Capcom a indire un altro sondaggio ufficiale per capire quali brand sono i più amati dai fan, tra cui ovviamente troviamo anche quello di Dino Crisis.

Infine, REX-HD Project è una mod remaster di texture per la versione PC di Dino Crisis 2, che mira a migliorare tutte le texture all’originale, mettendo in risalto i dettagli per risoluzioni più elevate.