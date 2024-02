Capcom ci fa sapere che i suoi videogiochi vendono tantissimo, più di quanto pensiate

Capcom è in stato di grazia a un po' ormai e questa non è una novità, ma i recenti dati diffusi dall'azienda nipponica comprendono anche un aggiornamento relativo alle vendite dei videogiochi degli ultimi anni (e non solo) e ci sono delle considerazioni interessanti da fare.

Da quel Monster Hunter World che per molti ha rappresentato la rinascita recente di Capcom, insieme all'espansione Iceborne (che trovate su Amazon), le proprietà intellettuali dell'azienda sono diventate sempre più prepotenti nel mercato videoludico.

Ultimo, non per importante, Street Fighter 6 che ha avuto un esordio esplosivo non solo in grado di ridare vitalità al franchise, ma anche di rappresentare un successo dal punto di vista finanziario in tutto e per tutto con milioni di copie vendute in pochissimi mesi.

Ma quanto hanno venduto gli ultimi videogiochi Capcom, esattamente? La risposta arriva dalla lista dei cosiddetti giochi Platinum di Capcom.

Non c'entrano niente con lo studio di sviluppo dell'ex-Hideki Kamiya ma sono i videogiochi che Capcom considera di successo perché hanno superato il milione di copie vendute.

Verrebbe da chiedersi quali non siano i Platinum a questo punto, visti i dati riportati nella classifica aggiornata (la potete vedere qui per intero).

Ecco la top 10:

Monster Hunter: World 19.60 milioni (arriva a 24.10 milioni includendo Iceborne Master Edition) Monster Hunter Rise 14.20 milioni Resident Evil 2 (2019) 13.60 milioni RESIDENT EVIL 7 biohazard 13.00 milioni Monster Hunter World: Iceborne 11.60 milioni Resident Evil Village 9.30 milioni Resident Evil 5 9.00 milioni Resident Evil 6 9.00 milioni Resident Evil 3 (2020) 8.40 milioni Devil May Cry 5 7.80 milioni

Confermando, senza nessun dubbio, che Monster Hunter World guida la rinascita di Capcom anche ad anni di distanza, venendo preso d'assalto ad ogni minimo sconto, ci sono valutazioni interessanti da fare anche sugli altri titoli.

Monster Hunter Rise è uscito solo da pochi anni, per altro solo su Nintendo Switch per un lungo periodo, ed è comunque in seconda posizione. Il remake di Resident Evil 2 è a suo modo un'altra hit strepitosa, arrivata a 13.60 milioni mentre il recente Resident Evil 4 Remake (che torna con la Gold Edition) si è fermato a "solo" 6.40 milioni ed è in 13esima posizione.

In questo contesto è evidente che Monster Hunter Wilds ha la strada spianata per essere un altro successo, e dopo il suo annuncio attendiamo di saperne di più.