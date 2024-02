Su Xbox c'è ora uno sparatutto che si ispira a Dino Crisis

Desiderate un nuovo sparatutto a base di dinosauri dopo anni di abbandono della serie Dino Crisis? Xbox e lo studio indie DangerousBob potrebbero avere ciò che fa per voi.

Come riportato in un nuovo post su Xbox Wire (via Pure Xbox), Fossilfuel 2 è infatti da poco arrivato su console Xbox Series X e S dopo la recente uscita per PC, e sembra piuttosto promettente per essere un titolo minore.

Il team descrive il gioco come un survival horror sui dinosauri con una campagna principale, una modalità orda, una modalità sandbox e altro ancora.

L'indie in questione è infatti uscito da pochi giorni e l'accoglienza dei fan sembra piuttosto positiva. Poco sotto trovate il trailer di rilascio.

«Aumenta il volume, abbassa le luci e preparati per l'esperienza definitiva di sopravvivenza horror giurassica. Carica il tuo fucile a canne mozze e rimanda quei dinosauri nel luogo a cui appartengono: sotto terra», recita la descrizione ufficiale.

E ancora: «Torna al Sierra Research Facility, ora invaso dai dinosauri nelle selvagge terre dell'Alaska. Assume il ruolo di Jack Allen, il capo della PMC Alpha, un team di mercenari incaricato di svelare il mistero dietro l'epidemia di dinosauri.»

Fossilfuel 2 vanta una vasta gamma di dinosauri, dallo Utahraptor allo Spinosaurus. Il giocatore dovrà quindi usare l'astuzia, gli oggetti e le armi trovati lungo il cammino.

Ma non solo: i giocatori potranno fare scelte che modificheranno la trama, portando a finali multipli in base alle loro azioni.

Inoltre, non mancano neppure elementi RPG come negozi in-game e collezioni di oggetti per potenziare il nstro personaggio e ottenere obiettivi.

Restando in tema dinosauri, Capcom ha lasciato intendere che potrebbe dedicarsi al ritorno di Dino Crisis, grazie a un nuovo sondaggio rivolto ai giocatori di tutto il mondo.

Ma non solo: forse volete provare la demo gratis del remake in Unreal Engine 4 di Dino Crisis fatto dagli appassionati del primo capitolo.