I dipendenti di Square Enix hanno già scelto il prossimo remake di Final Fantasy

Sì, Final Fantasy VI è il videogioco della saga più amato dai dipendenti di Square Enix, che vorrebbero lavorare ad un remake del titolo.

Un episodio tra i più amati, soprattutto dai nostalgici di Final Fantasy, e che effettivamente è stato rimasterizzato molte volte.

Una delle ultime occasioni è stata la Final Fantasy Pixel Remaster, in cui il sesto capitolo della saga è tornato ancora una volta alla stessa maniera.

E mentre Square Enix ha confermato che remake e remaster non sono comunque finiti, i suoi dipendenti hanno deciso il titolo da rielaborare.

L'amato sesto capitolo è il prediletto dallo staff del publisher nipponico, che vorrebbero rivedere prima o poi.

In una recente tavola rotonda con Square Enix, il producer ha svelato che Final Fantasy VI è il titolo di cui si parla sempre quando viene fuori il discorso dei remake.

«Ci sono molti fan di FF6 all'interno dell'azienda e spesso mi chiedono "quando facciamo il 6"?», ha spiegato Yoshinori Kitase nell'occasione.

È chiaro che il classico per SNES è tanto amato da coloro che lavorano in Square Enix quanto dai numerosi fan della serie in tutto il mondo.

Sarà difficile avere un remake degno di questo nome perché gli sforzi sono tutti ovviamente puntati su Final Fantasy VII Rebirth, che sta procedendo anche bene.

Ci vogliono i fan, quindi, che creano la cosa più vicina possibile a un remake di Final Fantasy VI in attesa dei tempi che diventano maturi per il ritorno di Terra e soci.

Parlando di remake, Masahiro Sakurai ha scelto invece quale sarebbe il videogioco che gli piacerebbe vedere "su uno schermo più grande".