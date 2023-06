Come procede Final Fantasy VII Rebirth? La risposta di Square Enix

È ormai passato un po' di tempo, dall'ultima volta che abbiamo avuto aggiornamento relativi a Final Fantasy VII: Rebirth, la seconda parte del remake di Final Fantasy VII iniziata proprio con Remake, l'episodio 1.

Eppure, in queste ore il producer Yoshinori Kitase ha affidato ai canali social ufficiali del gioco un piccolo aggiornamento, volto a far sapere agli appassionati come stanno procedendo i lavori sul gioco.

Questo nuovo episodio, peraltro anticipato dal ritorno di Crisis Core (lo trovate su Amazon), ci permetterà di seguire le prossime tappe del viaggio di Cloud Strife e compagni. Ma le cose come stanno andando? Secondo quanto dichiarato da Kitase, piuttosto bene:

«Lo sviluppo sta procedendo senza intoppi e secondo i nostri piani».

Alla luce di ciò, il producer anticipa che in questo momento Square Enix sta lavorando per capire quale possa essere la data di release ideale per l'uscita di Rebirth.

«Allo stato attuale» dichiara infatti Kitase, «stiamo lavorando per definire una data d'uscita per il gioco».

In precedenza, ricordiamo, era stato reso noto che il gioco sarebbe arrivato «il prossimo inverno» rispetto all'evento dello scorso anno in cui si era tenuto, il che alludeva a più o meno un anno di distanza dall'uscita di Crisis Core (presentato come in uscita «questo inverno», all'epoca, ndr), arrivato a dicembre 2022.

Sembrerebbe lecito aspettarsi Rebirth tra dicembre 2023 e marzo 2024, ma vedremo se sarà effettivamente così.

Nel frattempo, gli sviluppatori avevano anticipato che questo nuovo episodio sarà il secondo dei tre totali che comporranno il rifacimento completo dell'originale Final Fantasy VII. Non sappiamo ancora come si chiamerà la terza parte, ma sappiamo che Kitase e compagni stanno già mettendo insieme tutte le idee del caso per darle i natali.

Prima di quella, però, c'è da trovare la data per mettere le mani su Rebirth, che potrete giocare perfino non avendo recuperato Remake. Ed essendo una seconda parte, rimane da capire cosa questo stia cercando di suggerirci.