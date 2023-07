Square Enix conferma: remake e remaster non sono finiti

Quello dei remake e delle remaster è un tema sempre molto dibattuto all'interno della comunità dei videogiocatori, Square Enix lo sa bene e non ha comunque finito di produrne.

Proprio di recente si è parlato spesso dell'eventuale ritorno di Final Fantasy IX, che trovate in ogni caso su Amazon in versione originale, e sembra proprio che qualcosa sia nell'aria.

Advertisement

Sempre più indiscrezioni si avvicendano, riguardanti il fatto che il nono capitolo della fantasia finale possa essere in qualche modo riproposto al pubblico.

I riferimenti in questo senso stanno diventando incessanti e, di solito, quando tante voci di corridoio del genere si verificano c'è sempre qualcosa di vero.

Di certo non aiuta il recente momento di domande e risposte tra Square Enix e gli investitori, in cui il publisher è stato chiamato a rispondere proprio dell'eventualità di altre rimasterizzazioni.

Nel documento che potete trovare per intero online, sono state molte le domande rivolte dagli stakeholder all'azienda, tra cui quella relativa proprio ad eventuali remake e remaster varie che potessero seguire l'esempio della Final Fantasy Pixel Remaster (qui trovate la nostra recensione).

Square Enix ha risposto in maniera accomodante, in un certo senso, pur non fornendo dettagli:

«D: "Final Fantasy I-VI Pixel Remaster" è stato ben accolto. Ci sono piani per rimasterizzare altri titoli passati? Personalmente, mi piacerebbe giocare "Xenogears". R: Ci asterremo dal condividere informazioni sui nuovi titoli, ma stiamo valutando varie idee all'interno della Società e speriamo che aspetterete con ansia i prossimi annunci.»

È evidente che vedremo senz'altro il ritorno di altri videogiochi del passato, sebbene non sappiamo quali nomi esattamente vorrà rievocare Square Enix.

Uno di questi è stato svelato di recente nell'ultimo Nintendo Direct, con un titolo dell'era PS1 che è stato riportato in vita da Squae Enix.

La quale, in ogni caso, decisamente non ha finito con remaster e remake. Come Capcom che, sempre in un incontro con gli azionisti, ha lasciato intendere la stessa cosa.